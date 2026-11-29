Hokejisti Žiliny si v Tipsport lige pripísali štvrté víťazstvo po sebe. V nedeľnom dueli zvíťazili na ľade Spišskej Novej Vsi 4:0 a udržali sa na 2. mieste tabuľky.
Na čele je Poprad s dvojbodovým náskokom, v Prešove zvíťazil 2:0. Tretí Slovan stráca na „kamzíkov“ šesť bodov, ale „belasí“ v nedeľu nehrali a majú zápas k dobru.
Trenčín ukončil negatívnu sériu prehier, nad Banskou Bystricou zvíťazil 3:2. Na všetkých troch góloch Dukly sa podieľal Miloš Bubela, dva dal a raz asistoval.
Trenčín vyhral po sedemzápasovej šnúre prehier, „barani“ naopak nezískali tri body v siedmom stretnutí za sebou.
Košice zdolali v dohrávke 13. kola Nitru 4:2 a potvrdili rastúcu formu, keď zvíťazili v šiestom z uplynulých siedmich zápasov a v neúplnej tabuľke poskočili na štvrté miesto. Nitra je so ziskom 37 bodov šiesta.
Zvolen pod vedením Andreja Kmeča zaknihoval druhé víťazstvo po sebe, Liptovský Mikuláš zdolal 4:2.
Tipsport liga - 24. kolo:
Zvolen – Liptovský Mikuláš 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Góly: 4. O. Molnár (Kolenič, Katic), 26. Nauš (Uhlík, Marcinek), 33. Kolenič (Nemec, Ďaloga), 60. Ďaloga (Kolenič) – 44. Chyzowski (Sukeľ, Uhrík), 50. Coe (Chovan, Acolatse).
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Prešov – Poprad 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly: 40. J. Urbánek (Mezovský, Jank), 60. Dvořák (Vandas)
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Spišská Nová Ves – Žilina 0:4 (0:0, 0:0, 0:4)
Góly: 56. Čajkovský (Petráš, Gachulinec), 57. Macák (Ritchie, Harris), 58. Petráš (Repčík, Gachulinec), 59. Macák (Harris, Diakov)
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Trenčín - Banská Bystrica 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 1. Bubela (Kukuča), 28. Krivošík (Kukuča, Bubela), 50. Bubela (Kukuča, Korenčík) – 25. Šoltés (Zigo), 43. Gron (Drugge)
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Košice - Nitra 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Góly: 7. Jellúš (Bíreš, Mikúš), 13. Liščinský (Panasenko, Baláž), 26. Petrovický (Jellúš, Bučko), 60. Rogoň (Mikúš) - 30. Paulovič (Jackson, Kalman), 59. Chrenko (Rantakari, Krištof)
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