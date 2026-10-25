Žilina a Slovan stiahli náskok Popradu na jeden bod. Jeho rozlet zastavila znovuzrodená Nitra

Hokejisti Nitry zvládli dva zápasy v priebehu dvoch dní a sobotným víťazstvom 4:1 nad Popradom ukončili v 14. kole lídrovi súťaže šesťzápasovú sériu výhier.
Slovan Bratislava v nedeľu zvíťazil doma nad Košicami 3:0, Žilina vyhrala v Prešove 3:2 po samostatných nájazdoch a oba tímy strácajú na prvý tím tabuľky bod. Žilina je druhá o skóre pred Slovanom.
Úradujúci majstri po piatkovom triumfe v predohrávke nad Košicami (5:1) rozhodli o výhre nad „kamzíkmi“ v tretej tretine, v ktorej sa presadili trikrát.
Júliusa Hudáčka prekonali v rozmedzí 77 sekúnd Michal Krištof s Robbym Jacksonom, vďaka ktorým Nitra natiahla víťazné ťaženie.
Americký útočník ešte 149. gólom v slovenskej lige spečatil nitriansky triumf do prázdnej bránky.
„Corgoni“ predĺžili víťaznú sériu na päť ligových duelov a po slabšom štarte do ročníka poskočili na 8. miesto o dva body za siedmu Banskú Bystricu.
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2026/27
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Liam Pecararo
Slovan
14
5
15
20
+10
2.
Adam Cracknell
Poprad
14
7
12
19
+9
3.
Danick Martel
Spišská Nová Ves
13
8
9
17
-8
4.
Andrew Calof
Poprad
14
6
11
17
+6
5.
Mislav Rosandič
Košice
14
1
16
17
+1
Prešov na prvý triumf stále čaká
Na druhom mieste sú Žilinčania, ktorí v Prešove museli prekvapivo otáčať duel. V druhej tretine prehrávali 0:2, no dvoma gólmi v priebehu niečo vyše minúty vyrovnali.
V záverečnom dejstve zlepšili hru, avšak zápas dospel aj vďaka obom brankárom až do nájazdov, kde vo ôsmej sérii rozhodol Šimon Petráš.
Posledný Prešov predviedol zlepšený a koncentrovaný výkon, avšak aj po 14. kole čaká na prvú výhru a na konte má štyri body za prehry po riadnom hracom čase.
Slovan prvýkrát v sezóne zdolal „oceliarov“ na domácom ľade vďaka trom gólom v prostrednej časti hry. Za „belasých“ sa presadili postupne Liam Pecararo, Samuel Buček a Tomáš Marcinko.
Nájazdy zvládli Trenčania aj Bystričania
Hráči Spišskej Novej Vsi podľahli na domácom ľade Banskej Bystrici 4:5 po samostatných nájazdoch. Po nevydarenej prvej tretine prehrávali už 0:4.
V druhej tretine však dokázali streliť gól a v tej tretej sa im podarilo dokonca vyrovnať. O extra bode pre hostí však rozhodol vo ôsmej sérii nájazdov Marek Valach, ktorý odvrátil skvelú otočku „rysov“.
Banskobystričania triumfovali druhýkrát za sebou. Spišiaci neokúsili chuť výhry už tri duely a sú o skóre štvrtí, rovnaký počet bodov majú aj piate Košice a šiesty Liptovský Mikuláš.
Nájazdy rozhodli aj v Trenčíne, kde napokon Dukla zdolala práve Liptákov 3:2 pp a sn.
Domáci inkasovali prví, potom dokázali otočiť stav stretnutia, no po riadnej hracej dobe aj po predĺžení bol stav vyrovnaný 2:2. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil Kanaďan Jaedon Descheneau.
Zvolen vyhral na domácom ľade nad Michalovcami 5:1 a naplno bodoval po jedenástich zápasoch bez výhry v riadnom hracom čase.
Hostia z východu republiky, ktorým patrí 10. priečka, umožnili tímu spod Pustého hradu dotiahnuť sa na nich v tabuľke na rozdiel bodu.
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Tipsport liga - 14. kolo:
HK Nitra - HK Poprad 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Góly: 40. Rantakari (Chrenko, Turanský), 47. Krištof (Jackson, Paulovič), 48. Jackson (Krištof), 60. Jackson (Paulovič, Krištof) – 26. Urbánek (Suchý, P. Rychlík)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 pp a sn (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 9. Krivošík (Barron, Linden), 25. Hlaváč (Kalis, Bubela), rozh. nájazd Descheneau - 8. Chyzowski (Molnár, De La Gorgendiere), 47. Vankúš (Nespala, Funtek)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HC Slovan Bratislava - HC Košice 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Góly: 27. Pecararo (O'Connor, Bačik), 32. Buček (Kašlík, Turan), 35. Marcinko (Cedzo, Kašlík)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HC Prešov - Vlci Žilina 2:3 pp a sn (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)
Góly: 7. Jeri-Leon (Archibald), 30. Archibald (Smith, Pennington) - 34. Gajdoš (Török, Walega), 35. Walega (Török, Djakov), rozh. nájazd Petráš
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Spišská Nová Ves - HC '05 TAM Banská Bystrica 4:5 pp a sn (0:4, 1:0, 3:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 32. Paločko (Števuliak, Martin), 44. Števuliak (Martin, Surák), 48. Martel (Džugan, Žiak), 49. Paločko (Martin, Lepaus) - 5. Gron (Tomka, Loshing), 7. Drugge, 11. Česánek (Michalčin, Valach), 18. Valach (Jendek, Kubka), rozh. nájazd: Valach
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HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Góly: 9. Kolenič (Cassels, D. V. Tkáč), 31. R. Nemec (Bartakovics, Nauš), 39. Nauš (Kowalczyk, R. Nemec), 39. Macek (Indrašis, Zuzin), 51. Macek (Fairbrother) - 16. Kišš (Fominych)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>