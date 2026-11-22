Hokejisti Popradu zostali aj po 21. kole na čele tabuľky Tipsport ligy.
V nedeľu zvíťazili vo Zvolene 5:2 a so 43 bodmi si udržali jednobodový náskok pred druhým Slovanom Bratislava. Pod triumf „kamzíkov“ sa hetrikom podpísal Peter Bjalončík.
Neúspešnú premiéru na zvolenskej striedačke absolvoval Andrej Kmeč, ktorý nahradil Mareka Zadinu. Jeho zverenci prehrali tretíkrát za sebou a zostali na predposlednej priečke.
Slovan uspel už v sobotňajšej predohrávke na ľade Prešova jednoznačne 7:1 a zaznamenal štvrté víťazstvo v sérii. „Belasí“ strelili v úvode tretej tretiny tri góly v priebehu 61 sekúnd. Prešovčania naďalej čakajú na prvý trojbodový zisk v sezóne a sú na dne tabuľky s desiatimi bodmi.
Tretia Žilina zvíťazila v Michalovciach 4:2 a na vedúci Poprad stráca dva body, má však zápas k dobru.
Dvoma gólmi prispel k úspechu hostí Filip Vašaš, ktorý upravil skóre pri záverečnej hre domácich bez brankára. Michalovčania prehrali tretí duel za sebou a zostali desiati s 20 bodmi.
Liptovský Mikuláš si udržal štvrtú pozíciu vďaka domácemu víťazstvu nad Banskou Bystricou 4:3 po samostatných nájazdoch. Liptáci dvakrát prišli o dvojgólové vedenie, no v rozstrele im zabezpečil tretí triumf za sebou Jakub Sukeľ.
Deviati „barani“ utrpeli štvrtú prehru v sérii. Na piatom mieste figurujú Košice, ktoré vyhrali v Trenčíne 2:0 a na Liptovský Mikuláš strácajú jediný bod. Dukla po piatej prehre v sérii klesla zo siedmej na ôsmu priečku.
Najvýraznejší posun zaznamenala Nitra, ktorá triumfovala v Spišskej Novej Vsi 7:3 a z ôsmeho miesta sa vyšvihla na šieste. Úradujúceho majstra potiahol hetrikom Matej Paulovič. „Corgoni“ zvíťazili tretíkrát za sebou a s 33 bodmi sa dotiahli na svojho súpera, ktorého zároveň predstihli v tabuľke.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 20. kolo:
HC Prešov - HC Slovan Bratislava 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)
Góly: 46. Baláž (Kowalczyk, Hamráček) - 12. Varga (Takáč), 23. Peterek (Lukošik, Turan), 31. Lukošik (Peterek), 39. Dmowski (Buček, Korczak), 42. Korczak (Dmowski, Bačik), 42. Petriska (Bondra, Maier), 43. Ličko (Buček)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Dukla Trenčín a HC Košice 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly: 34. Jellúš (Petrovický, Mikúš), 60. Mikúš (Jellúš, Eperješi)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Spišská Nová Ves – HK Nitra 3:7 (1:3, 2:2, 0:2)
Góly: 12. Števuliak (Paločko, Žiak), 29. Lepaus (Martel, Cormier), 39. Lapšanský (Kupčo, Mack) - 4. Paulovič (Krištof, Jackson), 9. Hrnka (Timashov, Rantakari), 14. Paulovič (Jackson), 35. Turanský (Pollock), 35. Paulovič (Jackson, Krištof), 57. Pollock (Turanský, Čajkovič), 60. Vitaloš (Timashov, Stacha)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK 32 Liptovský Mikuláš - HC´05 TAM Banská Bystrica 4:3 pp a sn (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 8. Ferkodič (Nespala, De La Gorgendiere), 18. Šatan (Vojtech, Sukeľ), 43. Chyzowski (Coe, De La Gorgendiere), rozh. nájazd: Sukeľ - 30. Jendek (Michalčin, M. Hults), 44. Faith (Jendek, Michalčin), 53. Žabka (Zigo, Kabáč)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HKM Zvolen - HK Poprad 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Góly: 19. R. Nemec (Katic, Fairbrother), 53. Indrašis (Bartakovics) - 5. Bjalončík (Cracknell), 24. Cracknell (Lefebvre, Bodák), 27. Bjalončík (Cracknell, Bodák), 44. Šotek (Dvořák), 48. Bjalončík (Lefebvre, Cracknell)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Dukla Michalovce – Vlci Žilina 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Góly: 2. Virtanen (Safaralejev), 51. Boucher (Solenský, Rees) - 15. Vašaš (Harris), 31. Ritchie (Mucha, Hecl), 35. Walega (Petráš, Diakov), 60. Vašaš
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>