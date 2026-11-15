Žilinčania sú opäť na čele. Poprad zlyhal v Liptovskom Mikuláši a Slovan uspel doma

Hokejisti Žiliny oslavujú gól.
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Hokejisti Žiliny oslavujú gól. (Autor: Maroš Búrik, hockeyslovakia.sk)
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TASR|15. nov 2026 o 20:49
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Pozrite si súhrn výsledkov 19. kola Tipsport ligy.

Hokejisti Žiliny sa po 19. kole vrátili na čelo Tipsport ligy. V nedeľu zvíťazili na ľade Banskej Bystrice 3:0 a vystriedali na prvom mieste Poprad, ktorý prehral v Liptovskom Mikuláši 0:4.

„Vlci“ vedú tabuľku s 37 bodmi zásluhou lepšieho skóre, navyše majú v porovnaní s „kamzíkmi“ zápas k dobru.

Tím spod Dubňa bodoval v šiestom stretnutí v sérii a oplatil Banskobystričanom prehru zo svojho ľadu. Brankár Žiliny Andrej Košarišťan zlikvidoval všetkých 24 striel domácich a vychytal prvé čisté konto v sezóne.

„Barani“ prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch a klesli na 9. priečku. Cenný skalp získali Liptáci, ktorí po výhre nad Popradom poskočili na 4. miesto, pričom od čela tabuľky ich delia len tri body.

Brankár Andrej Karejev podržal domáci tím 43 zákrokmi a dosiahol druhú nulu v najvyššej slovenskej súťaži.

Iba o bod zaostáva za vedúcou dvojicou bratislavský Slovan, ktorý zdolal Spišskú Novú Ves 4:1 a dosiahol druhé domáce víťazstvo za sebou.

Zverenci Brada Tappera rozhodli o výhre v druhej tretine, v ktorej v rozmedzí 126 sekúnd skórovali Ján Petriska a Liam Pecararo.

Fotogaléria zo zápasu HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves (Tipsport liga, 19. kolo)
Na snímke zľava Ján Petriska (Slovan) a Danick Martel (Spišská Nová Ves ) bojujú o puk počas zápasu 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves.
Na snímke zľava Oliver Turan (Slovan) a Róbert Džugan (Spišská Nová Ves), ktorý strieľa gól počas zápasu 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves.
Na snímke zľava Danick Martel (Spišská Nová Ves) a Patrik Bačík (Slovan) počas zápasu 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves v Bratislave.
Na snímke zľava brankár Griffen Outhouse (Spišská Nová Ves) a Ryan Dmowski (Slovan) počas zápasu 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves v Bratislave.
17 fotografií
Na snímke zľava brankár Patrik Rybár (Slovan) a hráči Spišskej Novej Vsi sa tešia z gólu, ktorý strelil Róbert Džugan (vpravo) počas zápasu 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves.Na snímke zľava Samuel Buček (Slovan) a brankár Griffen Outhouse (Spišská Nová Ves) počas 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves.Na snímke Jonáš Peterek (Slovan) počas zápasu 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves v Bratislave.Na snímke Charles Martin (Spišská Nová Ves) počas zápasu 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves v Bratislave.Na snímke zľava Róbert Džugan (Spišská Nová Ves) dáva gól, reagujú Oliver Turan (Slovan), Simon Mack (Spišská Nová Ves) a brankár Patrik Rybár (Slovan) počas 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves.Na snímke sprava Oliver Turan, Ján Petriska a Andrej Fabuš (všetci Slovan) sa tešia z gólu v zápase 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves v Bratislave.Na snímke zľava Simon Mack (Spišská Nová Ves), Martin Bakoš (Slovan) a brankár Griffen Outhouse (Spišská Nová Ves) v zápase 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves v Bratislave.Na snímke zľava Andrej Fabuš a Ján Petriska (obaja Slovan) počas zápasu 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves v Bratislave.Na snímke zľava brankár Patrik Rybár, Martin Bakoš, (obaja Slovan), Xavier Cormier a Denis Hodas (obaja Spišská Nová Ves) počas zápasu 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves v Bratislave.Na snímke fanúšik Slovana sleduje zápas 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves v Bratislave.Na snímke tréner HC Slovan Bratislava Brad Tapper (hore) a hráč Slovana Martin Bakoš (dole vľavo) reagujú na striedačke počas zápasu 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves v Bratislave.Na snímke fanúšik a maskot počas zápasu 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves v Bratislave.Na snímke tréner Spišskej Novej Vsi Jakub Petr (hore) a hráči Spišskej Novej Vsi dole zľava Ľubomír Kupčo, Denis Hodas a Viktor Stas reagujú na striedačke počas zápasu 19. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves.

Spišiaci klesli s 31 bodmi na piatu priečku. Dotiahli sa na nich siedme Košice, ktoré uspeli v Michalovciach tesne 5:4.

O triumfe „oceliarov“ rozhodol v 57. minúte v presilovke Martin Bučko. Dva góly hostí strelil Tomáš Mikúš, domácim nestačili ani dva presné zásahy Sebastiána Šmídu a Daniila Fominycha.

Michalovce zostali s 20 bodmi na 10. mieste, jedenásty Zvolen na nich stráca stále bod. Hráči HKM podľahli Nitre 1:4 a pripísali si tretiu prehru zo štyroch zápasov.

Úradujúci majster si napravil chuť po dvoch prehrách a s 27 bodmi sa posunul na ôsmu pozíciu pred Banskú Bystricu.

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Na poslednom 13. mieste zostal Prešov, ktorý však v sobotu vybojoval vytúžené prvé víťazstvo v sezóne.

V Trenčíne triumfoval 4:3 po predĺžení, hoci ešte v závere druhej tretiny prehrával 0:3.

Tipsport liga - 19. kolo:

Banská Bystrica - Žilina 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 34. Macák (Koyš, Galamboš), 58. Mucha (Petráš, Miller), 59. Harris (Vašaš, Miller)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Liptovský Mikuláš – Poprad 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Góly: 21. Vankúš (Ferkodič, De La Gorgendiere), 22. Sukeľ (Šandor, Šatan), 43. Uhrík (Podolinský, Kalousek), 54. Vankúš (Acolatse)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Zvolen – Nitra 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Góly: 26. Cassels - 3. Berčík (Chrenko, Hrnka), 14. Pollock (M. Čajkovič, Osburn), 33. M. Čajkovič (Osburn, Jackson), 37. Holešinský (Rantakari)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Michalovce – Košice 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)

Góly: 11. Fominych (Solenský, Boucher), 21. Šmída (Safaralejev), 36. Šmída (Fominych, Stripai), 50. Fominych (Welsh) – 22. Havrila (Eperješi), 24. T. Mikúš (Jellúš, Dachnovskyj), 33. T. Mikúš (Jellúš), 42. Bíreš (Šedivý, Jellúš), 57. Bučko (Dachnovskyj)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Slovan Bratislava – Spišská Nová Ves 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Góly: 15. O'Connor (Buček, Bačik), 36. Petriska (Kašlík), 38. Pecararo (Dmowski, Bačik), 43. Beňo (Korczak, Pecararo) – 8. Džugan (Mack, Martel).

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Trenčín - Prešov 3:4 pp (1:0, 2:2, 0:1 - 0:1)

Góly: 15. Šiška (Merkley, Descheneau), 23. Lunter (Krivošík, M. Hrenák), 25. Lunter (Mikuš, Krivošík) - 37. Baláž (Kriška, Jendroľ), 38. Šimun (Ališauskas, Hodass), 55. Kriška (Baláž, Ališauskas), 64. Šimun (Jeri-Leon, Kowalczyk)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hokejisti Žiliny oslavujú gól.
Hokejisti Žiliny oslavujú gól.
Žilinčania sú opäť na čele. Poprad zlyhal v Liptovskom Mikuláši a Slovan uspel doma
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