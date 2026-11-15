Žilinčania sú opäť na čele. Poprad zlyhal v Liptovskom Mikuláši a Slovan uspel doma

Hokejisti Žiliny sa po 19. kole vrátili na čelo Tipsport ligy. V nedeľu zvíťazili na ľade Banskej Bystrice 3:0 a vystriedali na prvom mieste Poprad, ktorý prehral v Liptovskom Mikuláši 0:4.
„Vlci“ vedú tabuľku s 37 bodmi zásluhou lepšieho skóre, navyše majú v porovnaní s „kamzíkmi“ zápas k dobru.
Tím spod Dubňa bodoval v šiestom stretnutí v sérii a oplatil Banskobystričanom prehru zo svojho ľadu. Brankár Žiliny Andrej Košarišťan zlikvidoval všetkých 24 striel domácich a vychytal prvé čisté konto v sezóne.
„Barani“ prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch a klesli na 9. priečku. Cenný skalp získali Liptáci, ktorí po výhre nad Popradom poskočili na 4. miesto, pričom od čela tabuľky ich delia len tri body.
Brankár Andrej Karejev podržal domáci tím 43 zákrokmi a dosiahol druhú nulu v najvyššej slovenskej súťaži.
Iba o bod zaostáva za vedúcou dvojicou bratislavský Slovan, ktorý zdolal Spišskú Novú Ves 4:1 a dosiahol druhé domáce víťazstvo za sebou.
Zverenci Brada Tappera rozhodli o výhre v druhej tretine, v ktorej v rozmedzí 126 sekúnd skórovali Ján Petriska a Liam Pecararo.
Spišiaci klesli s 31 bodmi na piatu priečku. Dotiahli sa na nich siedme Košice, ktoré uspeli v Michalovciach tesne 5:4.
O triumfe „oceliarov“ rozhodol v 57. minúte v presilovke Martin Bučko. Dva góly hostí strelil Tomáš Mikúš, domácim nestačili ani dva presné zásahy Sebastiána Šmídu a Daniila Fominycha.
Michalovce zostali s 20 bodmi na 10. mieste, jedenásty Zvolen na nich stráca stále bod. Hráči HKM podľahli Nitre 1:4 a pripísali si tretiu prehru zo štyroch zápasov.
Úradujúci majster si napravil chuť po dvoch prehrách a s 27 bodmi sa posunul na ôsmu pozíciu pred Banskú Bystricu.
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Na poslednom 13. mieste zostal Prešov, ktorý však v sobotu vybojoval vytúžené prvé víťazstvo v sezóne.
V Trenčíne triumfoval 4:3 po predĺžení, hoci ešte v závere druhej tretiny prehrával 0:3.
Tipsport liga - 19. kolo:
Banská Bystrica - Žilina 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly: 34. Macák (Koyš, Galamboš), 58. Mucha (Petráš, Miller), 59. Harris (Vašaš, Miller)
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Liptovský Mikuláš – Poprad 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly: 21. Vankúš (Ferkodič, De La Gorgendiere), 22. Sukeľ (Šandor, Šatan), 43. Uhrík (Podolinský, Kalousek), 54. Vankúš (Acolatse)
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Zvolen – Nitra 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
Góly: 26. Cassels - 3. Berčík (Chrenko, Hrnka), 14. Pollock (M. Čajkovič, Osburn), 33. M. Čajkovič (Osburn, Jackson), 37. Holešinský (Rantakari)
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Michalovce – Košice 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)
Góly: 11. Fominych (Solenský, Boucher), 21. Šmída (Safaralejev), 36. Šmída (Fominych, Stripai), 50. Fominych (Welsh) – 22. Havrila (Eperješi), 24. T. Mikúš (Jellúš, Dachnovskyj), 33. T. Mikúš (Jellúš), 42. Bíreš (Šedivý, Jellúš), 57. Bučko (Dachnovskyj)
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Slovan Bratislava – Spišská Nová Ves 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 15. O'Connor (Buček, Bačik), 36. Petriska (Kašlík), 38. Pecararo (Dmowski, Bačik), 43. Beňo (Korczak, Pecararo) – 8. Džugan (Mack, Martel).
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Trenčín - Prešov 3:4 pp (1:0, 2:2, 0:1 - 0:1)
Góly: 15. Šiška (Merkley, Descheneau), 23. Lunter (Krivošík, M. Hrenák), 25. Lunter (Mikuš, Krivošík) - 37. Baláž (Kriška, Jendroľ), 38. Šimun (Ališauskas, Hodass), 55. Kriška (Baláž, Ališauskas), 64. Šimun (Jeri-Leon, Kowalczyk)
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