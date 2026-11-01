Poprad kraľuje a reprezentačnú pauzu strávi na čele tabuľky. Žilina aj Slovan padli v predĺžení

Hokejisti Popradu zvládli nedeľný šláger 16. kola Tipsport ligy na ľade Slovana Bratislava a na čele majú 3-bodový náskok pred Žilinou.
Tretí Slovan, ktorý odohral o zápas viac, stráca po prehre 2:3 po predĺžení štyri body. Žilinčania podľahli Košiciam po rovnakom výsledku.
Ďalšie kolo je na programe až 11. novembra, súťaž preruší prvá reprezentačná prestávka v sezóne.
Poprad viedol v Bratislave 2:0, no domáci dokázali vyrovnať v hre bez brankára a v prvej minúte predĺženia musel rozhodnúť Andrew Calof. Rozhodujúci gól v Košiciach strelil útočník Tomáš Jurčo.
Pre „vlkov“ sa tým skončila víťazná séria na čísle tri. Košice zvíťazili po troch prehrách za sebou a sú priebežne na 7. mieste.
Vo víťaznom ťažení pokračuje štvrtá Dukla Trenčín, ktorá stráca na Slovan len bod a v nedeľu zdolala Zvolen 3:1. Trenčania zaznamenali štvrtý triumf v sérii, z toho tretí za tri body. Zvolen nenadviazal na dve predchádzajúce víťazstvá a je desiaty.
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Posledný Prešov stále čaká na víťazstvo, v domácom zápase proti Liptovskému Mikulášu z toho bola tretia prehra po predĺžení za sebou a celkovo šiesta v sezóne.
Jediný gól duelu strelil v tretej minúte predĺženia útočník Liptákov Max Ferkodič a rozhodol o výhre 1:0 pp. Spišská Nová Ves napravila zlý vstup do domáceho duelu proti Banskej Bystrici a pred vlastnými divákmi si poradila s Michalovcami 6:2.
„Rysy“ sú na šiestom mieste, o bod pred Košicami. Michalovčania zostali na predposlednej priečke, v dueli na Spiši ich viedol po ukončení spolupráce s hlavným trénerom Jakubom Ručkayom jeho doterajší asistent Marek Bartánus.
Nitra vyhrala doma nad Banskou Bystricou 5:2. Úradujúci majstri zaznamenali na svojom ľade piaty ligový triumf za sebou a v tabuľke sa posunuli na 8. miesto práve pred bystrických „baranov“, ktorých predstihli vďaka lepšiemu skóre.
Tipsport liga - 16. kolo:
Trenčín - Zvolen 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Góly: 32. Párička (Krajčovič, Kalis), 37. Linden (Ferenc, Krajč), 39. Descheneau (Krajč, Hatala) - 24. Macek (Bartakovics, Cassels).
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Košice - Žilina 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 10. Lamper (Baláž, Šedivý), 22. Mikúš (Jellúš, Eperješi), 63. Jurčo (Deyl, Baláž) – 21. Petráš (Walega), 46. Mucha (Harris, Petráš)
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Slovan Bratislava – Poprad 2:3 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)
Góly: 34. Korczak (O'Connor, Bačik), 59. Pecararo (O'Connor, Dmowski) - 23. Valigura (Brincko, Dvořák), 24. Bjalončík (Lefebvre, Bodák), 61. Calof (Coulter, Lefebvre)
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Prešov – Liptovský Mikuláš 0:1 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)
Gól: 63. Fekodič (Sukeľ)
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Spišská Nová Ves – Michalovce 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
Góly: 9. Kubát (Žiak, Martel), 17. Kupčo (Šramaty, Groch), 18. Števuliak (Džugan), 28. Šramaty (Jääskeläinen, Lepaus), 32. Martin (Lepaus, Martel), 48. Kupčo (Martel, Belluš) - 36. Kytnár (Matta, Bindulis), 54. Fominych (Kytnár, Matta)
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Nitra – Banská Bystrica 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
Góly: 4. Paulovič (Bajtek, Jackson), 14. Timashov (Chrenko), 19. Jackson (Pollock, Osburn), 42. Jackson (Osburn, Paulovič), 44. Jackson (Bajtek, Paulovič) – 23. Jendek (Žabka, Matoušek), 45. Loshing (Tomka, Michalčin)
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