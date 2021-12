Slováci držali krok s Rusmi len polhodinu, v Piešťanoch opäť prehrali

Rastislav Paľov, hlavný tréner SR 17: „Znova nás čakal mimoriadny ťažký zápas. Pre chalanov sú stretnutia s takýmito súpermi veľkou výzvou. V prvej tretine bol zápas vyrovnaný, v druhej tretine však nás Rusi dokázali zavrieť, čím sa dostali na koňa. Aj keď sme prehrávali, tak sme neskladali zbrane, a chceli sme v tretej tretine spraviť niečo s výsledkom. Podarilo sa nám streliť kontaktný gól, aj keď o niečo neskôr, než sme si želali. Skúšali sme to aj s hrou bez brankára, aby sme znížil na rozdiel jediného gólu, žiaľ, nepodarilo sa nám to, naopak sme dostali ešte piaty gól. Opäť si však hráči zaslúžia za zápas pochvalu a aj vďaku, že to nevzdali a hrali do poslednej sekundy.“

Leo Eperješi, obranca SR 17 a strelec druhého gólu: „Bol to mimoriadne fyzicky náročný zápas. O výsledku rozhodla druhá tretina, v ktorej sme mali herný výpadok.“