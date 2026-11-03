Nepríjemná správa zo zrazu. Slovenskú reprezentáciu musel opustiť skúsený obranca

Slovenský hokejista Mislav Rosandič nebude štartovať na blížiacom sa Nemeckom pohári (od 5. do 8. novembra).
Na pondelkový zraz dorazil s podozrením na zlomeninu článku prsta, ktorá sa RTG vyšetrením napokon potvrdila.
Podľa informácií na sociálnych sieťach Hockey Slovakia už Rosandič kemp opustil, jeho miesto zaujal Marko Stacha z HK Nitra. K národnému tímu sa pripojil v utorok popoludní.
Nominácia Slovenska na Nemecký pohár 2026
Brankári: Patrik Jurčák (HC Košice), Eugen Rabčan (Kometa Brno).
Obrancovia: Martin Bodák (HK Poprad), František Gajdoš (Vlci Žilina), Jakub Chromiak (Škoda Plzeň), Samuel Kňažko (Vítkovice Ridera), Patrik Koch (Oceláři Třinec), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Oliver Turan (HC Slovan Bratislava), Martin Vitaloš (HK Nitra), Marko Stacha (HK Nitra)
Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Samuel Buček (Slovan Bratislava), Viliam Čacho (Mountfield HK), Sebastián Čederle (Färjestad BK), Patrik Hrehorčák (Oceláři Třinec), Simon Jellúš (HC Košice), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Dukla Trenčín), Oleksij Myklucha (Pelicans Lahti), Aurel Nauš (HKM Zvolen), Pavol Regenda (HV 71), Miloš Roman (Oceláři Třinec), Marián Studenič (Färjestad BK), Marek Valach (HC’05 Banská Bystrica).