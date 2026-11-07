Zdravotná situácia ovplyvnila zostavu. Ako zložil Országh prvú útočnú formáciu proti Rakúsku?

Slovenských hokejistov čaká na turnaji Nemecky pohár 2026 druhý zápas proti Rakúsku.
Trénerský štáb na čele s Vladimírom Országhom zložili nanovo obranné aj útočné formácie, a to aj z dôvodu zdravotnej situácie v tíme.
Do bránky sa postaví Patrik Jurčák. Do hry zasiahne sedem obrancov a trinásť útočníkov. Obmenou prešiel aj prvý útok, k Oleksijmu Mykluchovi a Pavlovi Regendovi pribudol Samuel Buček.
Zostava Slovenska proti Rakúsku. (Autor: Facebook / Hockey Slovakia)
Prvú obrannú dvojicu vytvoria kapitán Patrik Koch a Martin Bodák.
Duel Slovensko - Rakúsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.