Zdravotná situácia ovplyvnila zostavu. Ako zložil Országh prvú útočnú formáciu proti Rakúsku?

Na snímke hlavný tréner Vladimír Országh počas tréningu.
Na snímke hlavný tréner Vladimír Országh počas tréningu. (Autor: TASR)
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Sportnet|7. nov 2026 o 14:15
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Do hry zasiahne sedem obrancov a trinásť útočníkov.

Slovenských hokejistov čaká na turnaji Nemecky pohár 2026 druhý zápas proti Rakúsku.

Trénerský štáb na čele s Vladimírom Országhom zložili nanovo obranné aj útočné formácie, a to aj z dôvodu zdravotnej situácie v tíme.

Do bránky sa postaví Patrik Jurčák. Do hry zasiahne sedem obrancov a trinásť útočníkov. Obmenou prešiel aj prvý útok, k Oleksijmu Mykluchovi a Pavlovi Regendovi pribudol Samuel Buček. 

Zostava Slovenska proti Rakúsku.
Zostava Slovenska proti Rakúsku. (Autor: Facebook / Hockey Slovakia﻿)

Prvú obrannú dvojicu vytvoria kapitán Patrik Koch a Martin Bodák.

Duel Slovensko - Rakúsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

Poradie Slovenska v tabuľke turnaja Nemecký pohár 2026

Reprezentácie

    Na snímke hlavný tréner Vladimír Országh počas tréningu.
    Na snímke hlavný tréner Vladimír Országh počas tréningu.
    Zdravotná situácia ovplyvnila zostavu. Ako zložil Országh prvú útočnú formáciu proti Rakúsku?
    dnes 14:15
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