Nemecký pohár pokračuje druhým duelom. Kde sledovať zápas Slovensko - Rakúsko?

Slovenská hokejová reprezentácia sa už tradične v novembri predstavuje na Nemeckom pohári.
Pre zverencov trénera Vladimíra Országha turnaj slúži ako príprava na majstrovstvá sveta. Dejiskom je prvýkrát v histórii Düsseldorf, pre ktorý to je príprava na svetový šampionátu v roku 2027.
Prvým súperom Slovákov bolo Lotyšsko, ktoré dokázalo vyhrať 3:2 po predĺžení. V ďalšom stretnutí sa predstavia proti Rakúsku. Zápas sa začne o 15:00, v televízii ho odvysiela stanica JOJ Šport a nájdete ho aj na platformách JOJ Play a Voyo.
Slováci turnaj zakončia tradične v nedeľu 8. novembra súbojom s domácim Nemeckom.
Slovenská reprezentácia na Nemeckom pohári obhajuje vlaňajšie druhé miesto, keď uspela s Rakúskom a Lotyšskom. V boji o prvenstvo nestačilo na Nemcov.
Program Slovenska
Sobota 7. novembra, 15:00 h: Slovensko - Rakúsko
Nedeľa, 8. novembra, 14:45 h: Slovensko - Nemecko
Nominácie na Nemecký pohár 2026
Slovensko
Brankári: Patrik Jurčák (HC Košice), Eugen Rabčan (Kometa Brno)
Obrancovia: Martin Bodák (HK Poprad), František Gajdoš (Vlci Žilina), Jakub Chromiak (Škoda Plzeň), Samuel Kňažko (Vítkovice Ridera), Patrik Koch (Oceláři Třinec), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Oliver Turan (HC Slovan Bratislava), Martin Vitaloš, Marko Stacha (obaja HK Nitra)
Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Samuel Buček (Slovan Bratislava), Viliam Čacho (Mountfield HK), Sebastián Čederle (Färjestad BK), Patrik Hrehorčák (Oceláři Třinec), Simon Jellúš (HC Košice), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Dukla Trenčín), Oleksij Myklucha (Pelicans Lahti), Aurel Nauš (HKM Zvolen), Pavol Regenda (HV 71), Miloš Roman (Oceláři Třinec), Marián Studenič (Färjestad BK), Marek Valach (HC’05 Banská Bystrica).
Nemecko
Brankári: Tobias Ancicka (Augsburger Panther), Jonas Neffin (Eisbären Berlín), Jonas Stettmer (ERC Ingolstadt)
Obrancovia: Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Julius Karrer (Nürnberg Ice Tigers), Maximilian Kastner (Red Bull München), Adrian Klein (Straubing Tigers), Tommy Pasanen (Grizzlys Wolfsburg), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters), Fabio Wagner (Red Bull Mníchov), Mario Zimmermann (Straubing Tigers)
Útočníci: Alexander Blank, Tim Wohlgemuth (obaja Augsburger Panther), Dominik Bokk (Kölner Haie), Tim Brunnhuber (Straubing Tigers), Stefan Loibl (Straubing Tigers), Max Calce (Adler Mannheim), Julian Napravnik (Iserlohn Roosters), Thomas Heigl, Nikolaus Heigl (obaja Norimberg Ice Tigers), Yasin Ehliz, Veit Oswald, Tobias Rieder (obaja Red Bull Mníchov), Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg), Wojciech Stachowiak (Örebro HK)
Lotyšsko
Brankári: Ivars Punnenovs (Rapperswil-Jona Lakers), Gustavs Grigals (SaiPa Lappeenranta), Janis Fecers (Herning Blue Fox)
Obrancovia: Kristaps Zile (Bílí Tygři Liberec), Kristians Rubins (Škoda Plzeň), Arturs Andzans (HPK Hämeenlinna), Miks Tumanovs (Jokerit Helsinki), Sandis Smons (EHC Chur), Nauris Sejejs (GCK Lions), Ralfs Bergmanis (Dukla Jihlava), Niks Feņenko (Bordeaux Boxers)
Útočníci: Toms Andersons (HC La Chaux-de-Fonds), Rodrigo Abols (SC Bern), Haralds Egle (HC Energie Karlovy Vary), Renars Krastenbergs (Motor České Budějovice), Rihards Melnalksnis (EHC Chur), Kristaps Skrastinš (Pioneers Vorarlberg), Patriks Zabusovs (Zemgale), Felikss Gavars (BK Mladá Boleslav), Raimonds Vītolinš (SonderjyskE), Emils Veckaktinš (HC Sierre), Bruno Osmanis (Almtuna IS), Daniels Serkins (EHC Basel), Rudolfs Polcs (Mogo/RSU), Daniels Andersons (Liepajas hokeja komanda)
Rakúsko
Brankári: David Kickert (EC Red Bull Salzburg), Florian Vorauer (EC-KAC), Nicolas Wieser (Moser Medical Graz99ers)
Obrancovia: Dominic Hackl (EV Viedeň Capitals), Luis Lindner, Patrick Söllinger, Philipp Wimmer, Niklas Würschl (všetci Steinbach Black Wings Linz), David Maier, Paul Stapelfeldt (obaja Moser Medical Graz99ers), Thimo Nickl, Clemens Unterweger (EC-KAC),
Útočníci: Oliver Achermann (HC La Chaux-de-Fonds), Benjamin Baumgartner (SC Bern), Tim Harnisch, Paul Huber (obaja Moser Medical Graz99ers), Lukas Haudum (HC TPS Turku), Henrik Neubauer (Steinbach Black Wings Linz), Benjamin Nissner, Ali Wukovits (obaja EC Red Bull Salzburg), Maximilian Rebernig (EC iDM Wärmepumpen VSV), Vinzenz Rohrer (EV Zug), Simeon Schwinger (EC-KAC), Lucas Thaler (EHC Red Bull Mníchov), Leon Wallner (EV Vienna Capitals)