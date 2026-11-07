ONLINE: Slovensko - Rakúsko dnes, Nemecký pohár 2026 LIVE

Hokejisti Slovenska a Rakúska dnes hrajú druhý zápas prípravného turnaja Nemecký pohár 2026.
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ONLINE PRENOS: Slovensko - Rakúsko dnes (hokej, Nemecký pohár 2026, LIVE, naživo, sobota)
Otáznik visí nad štartom útočníka Aurela Nauša, ktorý si natiahol sval v oblasti brucha. Jeho prípadná absencia by bola ďalšou nepríjemnou stratou pre ofenzívne rady Vladimíra Országha.
Brankári: David Kickert (EC Red Bull Salzburg), Florian Vorauer (EC-KAC), Nicolas Wieser (Graz99ers).
Obrancovia: Dominic Hackl (Vienna Capitals), Luis Lindner (Black Wings Linz), David Maier (Graz99ers), Thimo Nickl (EC-KAC), Patrick Söllinger (Black Wings Linz), Paul Stapelfeldt (Graz99ers), Clemens Unterweger (EC-KAC), Philipp Wimmer (Black Wings Linz), Niklas Würschl (Black Wings Linz).
Útočníci: Oliver Achermann (HC La Chaux-de-Fonds), Benjamin Baumgartner (SC Bern), Tim Harnisch (Graz99ers), Lukas Haudum (TPS Turku), Paul Huber (Graz99ers), Henrik Neubauer (Black Wings Linz), Benjamin Nissner (EC Red Bull Salzburg), Maximilian Rebernig (VSV), Vinzenz Rohrer (EV Zug), Simeon Schwinger (EC-KAC), Lucas Thaler (Red Bull Mníchov), Leon Wallner (Vienna Capitals), Ali Wukovits (EC Red Bull Salzburg).
Brankári: Patrik Jurčák (HC Košice), Eugen Rabčan (Kometa Brno)
Obrancovia: Martin Bodák (HK Poprad), František Gajdoš (Vlci Žilina), Jakub Chromiak (Škoda Plzeň), Samuel Kňažko (Vítkovice Ridera), Patrik Koch (Oceláři Třinec), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Mislav Rosandič (HC Košice), Oliver Turan (HC Slovan Bratislava), Martin Vitaloš (HK Nitra)
Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Samuel Buček (Slovan Bratislava), Viliam Čacho (Mountfield HK), Sebastián Čederle (Färjestad BK), Patrik Hrehorčák (Oceláři Třinec), Simon Jellúš (HC Košice), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Dukla Trenčín), Oleksij Myklucha (Pelicans Lahti), Aurel Nauš (HKM Zvolen), Pavol Regenda (HV 71), Miloš Roman (Oceláři Třinec), Marián Studenič (Färjestad BK), Marek Valach (HC’05 Banská Bystrica)
Rakúsko však rozhodne netreba podceňovať. Výber pod vedením trénera Rogera Badera disponuje viacerými skúsenými hokejistami, z ktorých až sedemnásť sa predstavilo aj na májových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Medzi najvýraznejšie mená patria útočníci Lukas Haudum, Benjamin Baumgartner a Oliver Achermann. Zaujímavou postavou bude aj mladý Vinzenz Rohrer, ktorý pôsobí vo švajčiarskom Zugu. Rakúšania majú za sebou úvodný duel proti domácemu Nemecku, v ktorom prehrali 0:3.
Slováci naopak vstúpili do turnaja prehrou s Lotyšskom 2:3 po predĺžení. Napriek nepriaznivému výsledku dokázali dvakrát vyrovnať. O prvý slovenský presný zásah sa postaral Samuel Buček a v závere riadneho hracieho času poslal stretnutie do predĺženia reprezentačný debutant Simon Jellúš. V predĺžení však rozhodol Renārs Krastenbergs. Slovenský tím si tak pripísal jeden bod a proti Rakúsku bude chcieť dosiahnuť prvé víťazstvo na turnaji.
Nominácia Slovenska na Nemecký pohár 2026
Brankári: Patrik Jurčák (HC Košice), Eugen Rabčan (Kometa Brno).
Obrancovia: Martin Bodák (HK Poprad), František Gajdoš (Vlci Žilina), Jakub Chromiak (Škoda Plzeň), Samuel Kňažko (Vítkovice Ridera), Patrik Koch (Oceláři Třinec), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Oliver Turan (HC Slovan Bratislava), Martin Vitaloš (HK Nitra), Marko Stacha (HK Nitra)
Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Samuel Buček (Slovan Bratislava), Viliam Čacho (Mountfield HK), Sebastián Čederle (Färjestad BK), Patrik Hrehorčák (Oceláři Třinec), Simon Jellúš (HC Košice), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Dukla Trenčín), Oleksij Myklucha (Pelicans Lahti), Aurel Nauš (HKM Zvolen), Pavol Regenda (HV 71), Miloš Roman (Oceláři Třinec), Marián Studenič (Färjestad BK), Marek Valach (HC’05 Banská Bystrica).