Absolútna dominancia Slovákov na Nemeckom pohári. Rakúšanom nadelili debakel

Radosť hráčov Slovenska po góle
Fotogaléria (16)
Radosť hráčov Slovenska po góle (Autor: TASR)
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Sportnet, TASR|7. nov 2026 o 17:16
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Slováci excelovali v druhej tretine zápasu.

Nemecký pohár 2026

Slovensko - Rakúsko 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)

Góly: 21. Buček (Myklucha), 22. Myklucha (Regenda, Chromiak), 26. Valach (Studenič, Chromiak), 30. Čederle (Chromiak, Valach), 51. Myklucha (Buček), 57. Buček (Jellúš, Myklucha) - 39. Thaler (Wukovits, Nickl)

Rozhodcovia: Wölzmüller, Kohlmüller - Koziol, Reinold (všetci Nem.), vylúčení: 4:2 na 2 min., navyše Rohrer (Rak.) 5 min. + DKZ za krošček, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 4130

Slovensko: Jurčák - Bodák, Koch, Chromiak, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Turan - Regenda, Myklucha, Buček - Krivošík, Čederle, Studenič - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák - Bjalončík

Rakúsko: Vorauer - Würschl, Unterweger, Maier, Hackl, Nickl, Wimmer, Söllinger, Stapelfeldt - Thaler, Nissner, Wikovits - Neubauer, Haudum, Huber - Rohrer, Baumgartner, Rebernig - Wallner, Achermann, Schwinger

Slovenskí hokejoví reprezentanti dosiahli prvé víťazstvo na 37. ročníku Nemeckého pohára, keď v sobotňajšom zápase zdolali Rakúsko 6:1.

Po dva góly strelili Oleksij Myklucha a Samuel Buček, gólovo sa presadili aj Marek Valach a Sebastián Čederle.

Slováci uzavrú turnaj v nedeľu o 14.45 h duelom proti domácemu Nemecku.

Víťazstvom nad Rakúskom sa v neúplnej tabuľke posunuli na prvé miesto, no doterajších lídrov Nemcov čakal večerný súboj s Lotyšskom.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Rakúsko (Nemecký pohár 2026)
Na snímke sprava Sebastián Čederle (Slovensko), Dominic Hackl (Rakúsko), brankár Florian Vorauer (Rakúsko) a David Maier (Rakúsko) a gól počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - Rakúsko
Na snímke sprava Marko Stacha (Slovensko), brankár Patrik Jurčák (Slovensko) a Ali Wukovits (Rakúsko) a prvý gól v slovenskej bránke počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - Rakúsko
Na snímke druhý zľava Pavol Regenda (84) a radosť hráčov Slovenska na lavičke počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - Rakúsko
Na snímke vzadu zľava tréner brankárov Ján Lašák, asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Todd Woodcroft a asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Andrej Kmeč počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - Rakúsko
16 fotografií
Na snímke v strede vzadu hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke slovenskí fanúšikovia počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke vpravo hore slovenskí fanúšikovia počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke sprava Dominic Hackl (Rakúsko), Sebastián Čederle (Slovensko), brankár Florian Vorauer (Rakúsko), David Maier (Rakúsko) a štvrtý gól Slovenska počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke zľava brankár Florian Vorauer (Rakúsko), Niklas Würschl (Rakúsko) a Clemens Unterweger (Rakúsko) po prvom góle tímu Slovenska počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke radosť hráčov Slovenska po druhom góle počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke zľava vzadu hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh a asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Andrej Kmeč počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke sprava Marek Valach (Slovensko), brankár Florian Vorauer (Rakúsko) a Paul Stapelfeldt (Rakúsko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke zľava Pavol Regenda (Slovensko) a Vinzenz Rohrer (Rakúsko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke sprava brankár Patrik Jurčák (Slovensko), Thimo Nickl (Rakúsko) a Marián Studenič (Slovensko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke sprava Miloš Roman (Slovensko) a Florian Vorauer (Rakúsko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - RakúskoNa snímke zľava Oliver Turan (Slovensko) a Lucas Thaler (Rakúsko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko v sobotu 7. novembra 2026 v Düsseldorfe. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Slovensko - Rakúsko

V bránke slovenského tímu nastúpil Jurčák, pre ktorého to bol druhý zápas v reprezentácii. Po štvrtkovom stretnutí s Lotyšskom (2:3 pp) siahol trénerský štáb na čele s trénerom Országhom k trom zmenám.

Do zostavy zaradil útočníka Krivošíka a obrancov Stachu a Vitaloša. Pre zranenie z nej vypadol Kňažko i Nauš, medzi siedmich obrancov sa nevošiel Meliško.

Priebeh zápasu Slovensko - Rakúsko

I. tretina:

Slováci začali duel dvomi oslabeniami, ktoré zvládli bez inkasovaného gólu.

V hre piatich proti piatim mali Slováci viac z hry, častejšie sa tlačili do ofenzívy a mali aj niekoľko sľubných šancí.

V závere prvej časti ich podržal Jurčák, ktorý zmaril veľkú šancu Wukovitsa.

II. tretina:

Slovenskí reprezentanti išli do vedenia už v 7. sekunde druhej tretiny po tom, čo Buček predviedol efektnú individuálnu akciu cez dvoch hráčov s úspešným blafákom - 1:0.

O 70 sekúnd neskôr Chromiak založil ofenzívnu akciu, v ktorej Regenda posunul puk Mykluchovi a ten prekonal Vorauvera strelou nad ľavé rameno.

V 24 minúte sa Jurčák vyznamenal v šanci Neubauera a Slováci následne skórovali aj v dlhej presilovke počas trestu pre Rohrera.

Presadil sa Valach, keď zblízka dorazil puk za Vorauera. Slováci boli na koni gólovo aj herne a po viacerých šanciach pridali štvrtý gól v pokračujúcej presilovke v 30. minúte po tom, čo Čederle tečoval Chromiakovu strelu - 4:0.

Prvý gól Rakúšanov na turnaji strelil v 38. minúte Thaler, keď korčuľou usmernil do siete strelu Wukovitsa - 4:1.

III. tretina:

V polovici tretej tretiny sa v prečíslení Wallnera a Schwingera vyznamenal Jurčák, keď zmaril strely oboch hráčov.

Krátko na to pridali Slováci piaty gól, keď prečíslenie s prihrávkou Bučeka zblízka zakončil Myklucha.

Hernú pohodu Slovákov potvrdil v 57. minúte Buček, keď využil presilovku - 6:1.

V závere sa Rakúšania počas presilovky usadili pred Jurčákom, no neskórovali.

Poradie Slovenska v tabuľke turnaja Nemecký pohár 2026

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