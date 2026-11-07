Absolútna dominancia Slovákov na Nemeckom pohári. Rakúšanom nadelili debakel

Nemecký pohár 2026
Slovensko - Rakúsko 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)
Góly: 21. Buček (Myklucha), 22. Myklucha (Regenda, Chromiak), 26. Valach (Studenič, Chromiak), 30. Čederle (Chromiak, Valach), 51. Myklucha (Buček), 57. Buček (Jellúš, Myklucha) - 39. Thaler (Wukovits, Nickl)
Rozhodcovia: Wölzmüller, Kohlmüller - Koziol, Reinold (všetci Nem.), vylúčení: 4:2 na 2 min., navyše Rohrer (Rak.) 5 min. + DKZ za krošček, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 4130
Slovensko: Jurčák - Bodák, Koch, Chromiak, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Turan - Regenda, Myklucha, Buček - Krivošík, Čederle, Studenič - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák - Bjalončík
Rakúsko: Vorauer - Würschl, Unterweger, Maier, Hackl, Nickl, Wimmer, Söllinger, Stapelfeldt - Thaler, Nissner, Wikovits - Neubauer, Haudum, Huber - Rohrer, Baumgartner, Rebernig - Wallner, Achermann, Schwinger
Slovenskí hokejoví reprezentanti dosiahli prvé víťazstvo na 37. ročníku Nemeckého pohára, keď v sobotňajšom zápase zdolali Rakúsko 6:1.
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Po dva góly strelili Oleksij Myklucha a Samuel Buček, gólovo sa presadili aj Marek Valach a Sebastián Čederle.
Slováci uzavrú turnaj v nedeľu o 14.45 h duelom proti domácemu Nemecku.
Víťazstvom nad Rakúskom sa v neúplnej tabuľke posunuli na prvé miesto, no doterajších lídrov Nemcov čakal večerný súboj s Lotyšskom.
V bránke slovenského tímu nastúpil Jurčák, pre ktorého to bol druhý zápas v reprezentácii. Po štvrtkovom stretnutí s Lotyšskom (2:3 pp) siahol trénerský štáb na čele s trénerom Országhom k trom zmenám.
Do zostavy zaradil útočníka Krivošíka a obrancov Stachu a Vitaloša. Pre zranenie z nej vypadol Kňažko i Nauš, medzi siedmich obrancov sa nevošiel Meliško.
Priebeh zápasu Slovensko - Rakúsko
I. tretina:
Slováci začali duel dvomi oslabeniami, ktoré zvládli bez inkasovaného gólu.
V hre piatich proti piatim mali Slováci viac z hry, častejšie sa tlačili do ofenzívy a mali aj niekoľko sľubných šancí.
V závere prvej časti ich podržal Jurčák, ktorý zmaril veľkú šancu Wukovitsa.
II. tretina:
Slovenskí reprezentanti išli do vedenia už v 7. sekunde druhej tretiny po tom, čo Buček predviedol efektnú individuálnu akciu cez dvoch hráčov s úspešným blafákom - 1:0.
O 70 sekúnd neskôr Chromiak založil ofenzívnu akciu, v ktorej Regenda posunul puk Mykluchovi a ten prekonal Vorauvera strelou nad ľavé rameno.
V 24 minúte sa Jurčák vyznamenal v šanci Neubauera a Slováci následne skórovali aj v dlhej presilovke počas trestu pre Rohrera.
Presadil sa Valach, keď zblízka dorazil puk za Vorauera. Slováci boli na koni gólovo aj herne a po viacerých šanciach pridali štvrtý gól v pokračujúcej presilovke v 30. minúte po tom, čo Čederle tečoval Chromiakovu strelu - 4:0.
Prvý gól Rakúšanov na turnaji strelil v 38. minúte Thaler, keď korčuľou usmernil do siete strelu Wukovitsa - 4:1.
III. tretina:
V polovici tretej tretiny sa v prečíslení Wallnera a Schwingera vyznamenal Jurčák, keď zmaril strely oboch hráčov.
Krátko na to pridali Slováci piaty gól, keď prečíslenie s prihrávkou Bučeka zblízka zakončil Myklucha.
Hernú pohodu Slovákov potvrdil v 57. minúte Buček, keď využil presilovku - 6:1.
V závere sa Rakúšania počas presilovky usadili pred Jurčákom, no neskórovali.