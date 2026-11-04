V tieni debát o Rusku a MS. Slováci patria na Nemeckom pohári medzi favoritov

Slovenskí hokejisti vstúpia do 37. ročníka Nemeckého pohára v pozícii jedného z favoritov. Na tradičnom turnaji sa predstavia s plejádou skúsených hráčov a na sile slovenského výberu príliš neubrali ani vynútené zmeny v pôvodnej nominácii.
Dejiskom bude prvýkrát v histórii Düsseldorf, pre ktorý by to mala byť príprava na MS 2027.
O prvenstvo na Nemeckom pohári sa okrem slovenského tímu popasujú aj výbery domáceho Nemecka, Lotyšska a Rakúska. Všetky zápasy bude hostiť moderná hala PSD BANK Dome s kapacitou 13-tisíc divákov.
„Düsseldorf sme si zámerne vybrali ako hostiteľské mesto pre Nemecký pohár a sme absolútne presvedčení o aréne a jej infraštruktúre.
Mesto spája vášeň pre ľadový hokej s vynikajúcou infraštruktúrou a načasovanie turnaja nemohlo byť lepšie. Nemecký pohár nás optimálne pripraví na MS 2027, ktoré sa uskutočnia v Düsseldorfe a Mannheime,“ povedal riaditeľ Nemeckej hokejovej federácie Frank H. Lutz pre deb-online.de.
VIDEO: Országh pred Nemeckým pohárom
Medzičasom však Medzinárodný športový súd (CAS) rozhodol o návrate Ruska do šampionátov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a zo strany Nemecka prišla reakcia, že by Nemci v takom prípade zvážili odmietnutie šampionátu.
V predošlých troch rokoch sa súčasne s mužským turnajom na Nemeckom pohári konal aj ženský, no ten tentoraz nie je v programe. Dôvodom je skutočnosť, že sa práve v novembri konajú MS žien.
Slovenský tím sa zatiaľ päťkrát tešil z prvenstva na Nemeckom pohári - v rokoch 1997, 2006, 2011, 2016 a 2024. Päťkrát skončili Slováci na druhom mieste a šesťkrát na treťom. Nemci sú najčastejší víťaz domáceho turnaja. Prvenstvo dosiahli desaťkrát a za uplynulých päť ročníkov nezvíťazili len raz.
Turnaj potrvá štyri dni, pričom v tretí deň (sobota) bude bez zápasov. Hrať sa bude systémom každý s každým. Slováci začnú štvrtkovým duelom proti Lotyšsku (od 16.15) a v piatok ich čaká súboj proti domácim Nemcom (od 15.00). Svoje účinkovanie ukončia v nedeľu popoludní po tom, čo budú hrať od 11.00 s Rakúskom.
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Tréner SR Vladimír Országh nominoval káder, v ktorom je zmes skúsených hráčov s mladíkmi. Úplnými reprezentačnými nováčikmi sú obranca Jakub Chromiak (Plzeň) a útočníci Simon Jellúš (Košice) s Petrom Bjalončíkom (Poprad).
Na súpiske figurujú aj bronzoví olympionici zo ZOH 2022 Pavol Regenda, Samuel Kňažko či Miloš Roman, pričom na poslednú chvíľu vypadol ďalší medailista z Pekingu Mislav Rosandič.
Toho vyradilo zranenie prsta, ktoré si privodil v poslednom ligovom zápase pred reprezentačnou prestávkou. V nominácii ho nahradil Marko Stacha z HK Nitra. Už pred touto zmenou musel realizačný tím urobiť ďalšie vynútené pre zranenie pôvodne nominovaných hráčov.
Nemci, Lotyši i Rakúšania vsadili na viacerých mladých hráčov, medzi ktorými sú aj mnohí účastníci nedávnych svetových šampionátov. V prípade domáceho výberu sa bude pozornosť upierať na 41-ročného trénera Andreho Rankela, pre ktorého to bude premiéra v pozícii hlavného kormidelníka nemeckého tímu.
Vlani sa na Nemeckom pohári zúčastnil ako asistent Harolda Kreisa. Najzvučnejším menom v nemeckom tíme je útočník a zároveň kapitán Tobias Rieder, ktorý v minulosti odohral takmer päťsto zápasov v NHL.
Nominácie na Nemecký pohár 2026
Slovensko
Brankári: Patrik Jurčák (HC Košice), Eugen Rabčan (Kometa Brno)
Obrancovia: Martin Bodák (HK Poprad), František Gajdoš (Vlci Žilina), Jakub Chromiak (Škoda Plzeň), Samuel Kňažko (Vítkovice Ridera), Patrik Koch (Oceláři Třinec), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Oliver Turan (HC Slovan Bratislava), Martin Vitaloš, Marko Stacha (obaja HK Nitra)
Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Samuel Buček (Slovan Bratislava), Viliam Čacho (Mountfield HK), Sebastián Čederle (Färjestad BK), Patrik Hrehorčák (Oceláři Třinec), Simon Jellúš (HC Košice), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Dukla Trenčín), Oleksij Myklucha (Pelicans Lahti), Aurel Nauš (HKM Zvolen), Pavol Regenda (HV 71), Miloš Roman (Oceláři Třinec), Marián Studenič (Färjestad BK), Marek Valach (HC’05 Banská Bystrica).
Nemecko
Brankári: Tobias Ancicka (Augsburger Panther), Jonas Neffin (Eisbären Berlín), Jonas Stettmer (ERC Ingolstadt)
Obrancovia: Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Julius Karrer (Nürnberg Ice Tigers), Maximilian Kastner (Red Bull München), Adrian Klein (Straubing Tigers), Tommy Pasanen (Grizzlys Wolfsburg), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters), Fabio Wagner (Red Bull Mníchov), Mario Zimmermann (Straubing Tigers)
Útočníci: Alexander Blank, Tim Wohlgemuth (obaja Augsburger Panther), Dominik Bokk (Kölner Haie), Tim Brunnhuber (Straubing Tigers), Stefan Loibl (Straubing Tigers), Max Calce (Adler Mannheim), Julian Napravnik (Iserlohn Roosters), Thomas Heigl, Nikolaus Heigl (obaja Norimberg Ice Tigers), Yasin Ehliz, Veit Oswald, Tobias Rieder (obaja Red Bull Mníchov), Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg), Wojciech Stachowiak (Örebro HK)
Lotyšsko
Brankári: Ivars Punnenovs (Rapperswil-Jona Lakers), Gustavs Grigals (SaiPa Lappeenranta), Janis Fecers (Herning Blue Fox)
Obrancovia: Kristaps Zile (Bílí Tygři Liberec), Kristians Rubins (Škoda Plzeň), Arturs Andzans (HPK Hämeenlinna), Miks Tumanovs (Jokerit Helsinki), Sandis Smons (EHC Chur), Nauris Sejejs (GCK Lions), Ralfs Bergmanis (Dukla Jihlava), Niks Feņenko (Bordeaux Boxers)
Útočníci: Toms Andersons (HC La Chaux-de-Fonds), Rodrigo Abols (SC Bern), Haralds Egle (HC Energie Karlovy Vary), Renars Krastenbergs (Motor České Budějovice), Rihards Melnalksnis (EHC Chur), Kristaps Skrastinš (Pioneers Vorarlberg), Patriks Zabusovs (Zemgale), Felikss Gavars (BK Mladá Boleslav), Raimonds Vītolinš (SonderjyskE), Emils Veckaktinš (HC Sierre), Bruno Osmanis (Almtuna IS), Daniels Serkins (EHC Basel), Rudolfs Polcs (Mogo/RSU), Daniels Andersons (Liepajas hokeja komanda)
Rakúsko
Brankári: David Kickert (EC Red Bull Salzburg), Florian Vorauer (EC-KAC), Nicolas Wieser (Moser Medical Graz99ers)
Obrancovia: Dominic Hackl (EV Viedeň Capitals), Luis Lindner, Patrick Söllinger, Philipp Wimmer, Niklas Würschl (všetci Steinbach Black Wings Linz), David Maier, Paul Stapelfeldt (obaja Moser Medical Graz99ers), Thimo Nickl, Clemens Unterweger (EC-KAC),
Útočníci: Oliver Achermann (HC La Chaux-de-Fonds), Benjamin Baumgartner (SC Bern), Tim Harnisch, Paul Huber (obaja Moser Medical Graz99ers), Lukas Haudum (HC TPS Turku), Henrik Neubauer (Steinbach Black Wings Linz), Benjamin Nissner, Ali Wukovits (obaja EC Red Bull Salzburg), Maximilian Rebernig (EC iDM Wärmepumpen VSV), Vinzenz Rohrer (EV Zug), Simeon Schwinger (EC-KAC), Lucas Thaler (EHC Red Bull Mníchov), Leon Wallner (EV Vienna Capitals)