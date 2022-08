Svetový pohár v hokeji sa zrejme odohrá aj v Európe, možno aj so slovenským tímom

PARÍŽ. NHL a hráčska asociácia NHLPA plánujú zorganizovať Svetový pohár v hokeji v roku 2024. NHL by pre neho mala vyhradiť 17-dňové okno vo februári.

Na turnaji by malo hrať aspoň osem tímov. Zápasy sa uskutočnia v Severnej Amerike aj v Európe.

Prvé časti turnaja by sa odohrali v Európe aj Severnej Amerike. Semifinále a finále by chceli presunúť do iného Severoamerického mesta. Chceli by tak zasiahnuť viac tradičných hokejových miest.

V rámci prípravy si chcú urobiť zoznam potencionálnych miest.