Veľká strata pre Országha v záverečnom zápase. Pozrite si zostavu Slovenska proti Nemecku

Slovenských hokejistov čaká na turnaji Nemecky pohár 2026 tretí zápas proti Nemecku.
Trénerský štáb na čele s Vladimírom Országhom má z rôznych, prioritne však zdravotných dôvodov, k dispozícii maximálne sedem obrancov a dvanásť útočníkov.
Do bránky sa vracia Eugen Rabčan. Pred zápasom vypadol zo zostavy pre virózu útočník Samuel Buček.
V zostave nefigurovali ani útočník Aurel Nauš a obrancovia Jakub Chromiak a Samuel Kňažko, pre ktorého sa turnaj skončil po zranení v zápase s Lotyšskom.
Prvú formáciu tvoria Marián Studenič, Oleksij Myklucha a Pavol Regenda. V prvej obrane rovnako ako proti Rakúsku figurujú kapitán Patrik Koch a Martin Bodák.
Peter Bjalončík, ktorý bol v sobotu zdravým náhradníkom, je v druhom útoku so Sebastiánom Čederlem a Filipom Krivošíkom.
V zápase Nemecko - Slovensko išlo o konečné 2. miesto na turnaji, jeho víťazmi sa stali Lotyši.
Duel Slovensko - Nemecko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Nemecko - Slovensko
Nemecko: Stettmer - Huttl, Kastner, Klein, Wagner, Pasanen, Karrer, Napravnik, Zimmermann - Bokk, Stachowiak, Calce - Oswald, N. Heigl, T. Heigl - Rieder, Loibl, Blank - Schinko, Brunnhuber, Wohlgemuth
Slovensko: Rabčan - Bodák, Koch, Turan, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Krivošík, Čederle, Bjalončík - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák