Veľká strata pre Országha v záverečnom zápase. Pozrite si zostavu Slovenska proti Nemecku

Hokejisti Slovenska.
Hokejisti Slovenska. (Autor: TASR)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet, TASR|8. nov 2026 o 14:01
ShareTweet0

Tréner má k dispozícii maximálne sedem obrancov a dvanásť útočníkov.

Slovenských hokejistov čaká na turnaji Nemecky pohár 2026 tretí zápas proti Nemecku.

Trénerský štáb na čele s Vladimírom Országhom má z rôznych, prioritne však zdravotných dôvodov, k dispozícii maximálne sedem obrancov a dvanásť útočníkov.

Do bránky sa vracia Eugen Rabčan. Pred zápasom vypadol zo zostavy pre virózu útočník Samuel Buček. 

V zostave nefigurovali ani útočník Aurel Nauš a obrancovia Jakub Chromiak a Samuel Kňažko, pre ktorého sa turnaj skončil po zranení v zápase s Lotyšskom.

Prvú formáciu tvoria Marián Studenič, Oleksij Myklucha a Pavol Regenda. V prvej obrane rovnako ako proti Rakúsku figurujú kapitán Patrik Koch a Martin Bodák.

Zostava Slovenska proti Nemecku.
Zostava Slovenska proti Nemecku. (Autor: Hockey Slovakia﻿)

Peter Bjalončík, ktorý bol v sobotu zdravým náhradníkom, je v druhom útoku so Sebastiánom Čederlem a Filipom Krivošíkom.

V zápase Nemecko - Slovensko išlo o konečné 2. miesto na turnaji, jeho víťazmi sa stali Lotyši.

Duel Slovensko - Nemecko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Nemecko - Slovensko

Nemecko: Stettmer - Huttl, Kastner, Klein, Wagner, Pasanen, Karrer, Napravnik, Zimmermann - Bokk, Stachowiak, Calce - Oswald, N. Heigl, T. Heigl - Rieder, Loibl, Blank - Schinko, Brunnhuber, Wohlgemuth

Slovensko: Rabčan - Bodák, Koch, Turan, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Krivošík, Čederle, Bjalončík - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák

Poradie Slovenska v tabuľke turnaja Nemecký pohár 2026

Reprezentácie

    České hokejistky.
    České hokejistky.
    Český minister nazval hokejistky mužatkami. Politička to označila za nechutný faul
    dnes 15:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Veľká strata pre Országha v záverečnom zápase. Pozrite si zostavu Slovenska proti Nemecku