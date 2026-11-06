Slováci zmazali trojgólové manko, no to im nepomohlo. Na domácom turnaji opäť prehrali

Slovensko U17.
Slovensko U17. (Autor: Jakub Homoľa)
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TASR|6. nov 2026 o 21:00
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Účinkovanie na turnaji zakončia v sobotu o 18.30 h duelom proti francúzskemu výberu do 18 rokov.

Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov

Slovensko – Nemecko 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)

Góly: 33. Školiak (Berčík, Lipovský), 37. Milanič (Gazdag, Lipovský), 41. Šušoliak – 8. Menzel (Lucius, Bittel), 16. Grimmer (Hemelik, Lutz), 32. Heemann (Boos, Frank), 41. Dietzinger (Pischoff, Boos), 45. Boos (Frank, Dietzinger), 53. Boos (Haak, Dietzinger)

Vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

Zostava SR 17: Centár – Gazdag, Púrok, Hadaš, Kohút, Ryba, Guzman, König – Berčík, Lipovský, Školiak – Krizanovic, Šušoliak, Mojžiš – Milanič, Grus, Potočka – Sisik, Bolla, Bórik – Bartovič

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov neuspeli ani vo svojom druhom zápase na domácom Turnaji štyroch krajín v Piešťanoch.

V piatkovom stretnutí podľahli rovesníkom z Nemecka 3:6, hoci dokázali zmazať trojgólové manko a v úvode tretej tretiny vyrovnať na 3:3.

Zverenci trénera Jána Šimka predtým prehrali so Švajčiarskom 5:6 po samostatných nájazdoch.

Účinkovanie na turnaji zakončia v sobotu o 18.30 h duelom proti francúzskemu výberu do 18 rokov. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.

Reprezentácie

    Slovensko U17.
    Slovensko U17.
    Slováci zmazali trojgólové manko, no to im nepomohlo. Na domácom turnaji opäť prehrali
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