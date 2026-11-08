Štyri góly v tretine a historický výbuch Slovákov. Országh: Na MS by sa nám to mohlo vypomstiť

Slovenskí hokejisti prehrali záverečný duel Nemeckého pohára s domácim výberom 3:4. Po dvoch tretinách pritom viedli jasne 3:0.
„Mám na jazyku niečo ako historický výbuch,“ hodnotil zápas v štúdiu JOJ Šport moderátor Ladislav Fabo.
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Góly Hrehorčáka, Regendu ani Valacha a výborný vstup do zápasu nestačili na triumf.
„Prečo sme prehrali? Lebo dali štyri góly,“ hodnotil prehru útočník Marek Valach.
„Mali sme vyhratý zápas a sami sme sa do tej situácie dostali, takže to určite mrzí, ale musíme sa z toho len poučiť.”
VIDEO: Tréner Országh po zápase s Nemeckom
Nemci ovládli tretiu tretinu a už po jej 87 sekundách znížili na 1:3 zásluhou Heigla. Potom sa pridali Calce a dvakrát Reider.
Víťazný gól padol v predposlednej minúte a Slováci už nezvládli kontrovať. Nemci tretiu tretinu vyhrali 4:0 na góly a 17:6 na strely.
Najrozumnejšie bude hrať v piatich
„Nič tomu nenasvedčovalo. Prvé dve tretiny sme hodnotili veľmi dobre, nevyzeralo to, že by chalani mali tendenciu niečo podceniť, alebo že by išli tretiu tretinu len dohrávať. Vôbec nie,“ hodnotil duel v televíznom štúdiu expert Dominik Graňák.
„Ten vstup do tretej tretiny však jednoducho nevyšiel. Myslím si, že do veľkej miery zavážil ten prvý gól.“
Zavážili však aj presilové hry. V tých boli Nemci mimoriadne efektívni a využili všetky tri príležitosti.
„Pred treťou tretinou sme si hovorili, že najrozumnejšie bude hrať v piatich, čo sa nám však nepodarilo,“ hovoril obranca Marko Stacha.
„Súper sa v presilovej hre rozbehol, puky sa k nim odrážali a išli si za tým. Takýto kolaps v tretej tretine by sa nám stávať nemal.
Prvé dve tretiny sme pritom robili výbornú robotu a súperov sme v podstate ani nepúšťali usadiť sa v útočnom pásme. V tretej tretine však dali gól hneď z prvej presilovky. Ťažko povedať, či to poškodilo naše sebavedomie a im ho naopak zdvihlo.“
Országh: Môže sa to vypomstiť
Zatiaľ čo Nemci boli úderní, Slováci sa počas svojich dvoch presilových hier nedostali takmer do ničoho.
„Boli sme nedisciplinovaní, čo bol základný problém. Dostali sme tri góly v oslabení po zbytočných fauloch. O tom to všetko je,“ povedal tréner Vladimír Országh.
„Vedeli sme, že ideme do tretej tretiny za stavu 3:0 a chceli sme byť disciplinovaní, čo sa nám však nepodarilo. Dnes bol najväčší rozdiel v špeciálnych formáciách. Mali sme takisto presilovky, ale nič sme v nich nevymysleli a jednoducho sme trikrát inkasovali v oslabení – disciplína nás teda stála zápas.“
Disciplína stála Országhových zverencov aj umiestnenie na turnaji. Nemci ich preskočili na druhom mieste v tabuľke. Slováci tak obsadili konečnú tretiu pozíciu, triumfovali Lotyši.
„Samozrejme, je to príprava, ale v dôležitých zápasoch na majstrovstvách sveta by sa nám to mohlo škaredo vypomstiť,“ dodal Országh.
Záver turnaja by tak pre Slovákov mal slúžiť aj ako poučenie.
„Mám pocit, že sme prestali hrať to, čo sme hrali. Nemci začali prirodzene riskovať a chceli s tým niečo urobiť,“ vravel televízny expert Michal Hudec. „Úplne sme odišli z toho, čo nás zdobilo.“
VIDEO: Víťazný gól Nemecka
Dejisko MS vyzerá dobre
Slováci hrali bez päťbodového ofenzívneho lídra Samuela Bučeka, ktorého skolila viróza a v prvom útoku ho po boku Myklukhu a Regendu nahradil Studenič.
Nemcov hnala k obratu skvelá kulisa viac ako 7-tisíc divákov. V Düsseldorfe, kde sa odohrajú aj budúcoročné MS, mali domáci fanúšikovia veľa dôvodov na radosť a to najmä v tretej tretine.
Slováci si tak aspoň mohli otestovať prostredie, v ktorom ich budúci rok čaká sedem zápasov základnej skupiny svetového šampionátu.
"Štadión je výborný a zázemie je perfektné. Sme radi, že sme tu v Düsseldorfe mohli hrať, vyskúšať si to prostredie a zistiť, čo nás čaká v máji na šampionáte," povedal slovenský tréner.
Zažili to aj Šťastný a Bondra
Slovenská reprezentácia neodohrala v histórii veľa zápasov, v ktorých by v záverečnej tretine prišla o trojgólový náskok a prehrala.
Pamätníci si možno spomenú na zápas o prvenstvo na Nemeckom pohári 1994 v Stuttgarte medzi Slovenskom a Českom.
Pre výluku v NHL vtedy vo výbere trénera Júliusa Šuplera figurovali aj posily zo zámoria - Peter Šťastný, Peter Bondra či Miroslav Šatan. Slováci v tretej tretine viedli 3:0, ale potom štyrikrát inkasovali a trofej získali Česi.
Podobný výbuch prišiel aj 11. mája 2016 na MS proti Bielorusku. Slovensko v tomto zápase nezvládlo tretiu tretinu, v ktorej inkasovalo štyri góly, čo viedlo k obratu a prehre 2:4.
Slováci tak na Nemeckom pohári 2026 prehrali s Lotyšskom 2:3 po predĺžení, nad Rakúskom triumfovali 6:1 a Nemcom podľahli 3:4. So štyrmi bodmi a skóre 11:8 obsadili tretie miesto.