ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, Nemecký pohár 2026 LIVE

Slovensko vs. Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na turnaji Nemecký pohár 2026.
Slovensko vs. Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na turnaji Nemecký pohár 2026. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|8. nov 2026 o 11:45
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu na turnaji Nemecký pohár 2026: Slovensko - Nemecko.

Hokejisti Slovenska a Nemecka dnes hrajú tretí a záverečný zápas prípravného turnaja Nemecký pohár 2026.

Ako sa bude dariť slovenským hráčom?

Kde sledovať Nemecký pohár 2026?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Nemecko dnes (hokej, Nemecký pohár 2026, LIVE, naživo, nedeľa)

Nemecký pohár  2026/2027
08.11.2026 o 14:45
Nemecko
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minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Slovenskú reprezentáciu počas turnaja sprevádzajú aj zdravotné komplikácie. Obranca Samuel Kňažko sa po zranení ramena v úvodnom stretnutí proti Lotyšsku už do ďalšieho diania na turnaji nezapojil a jeho účinkovanie sa tak predčasne skončilo. Proti Rakúsku navyše nenastúpil ani útočník Aurel Nauš, ktorého trápilo natiahnutie svalu v oblasti brucha. Jeho štart v záverečnom stretnutí proti Nemecku tak zostáva otázny.
Nominácia Slovenska na Nemecký pohár 2026

Brankári: Patrik Jurčák (HC Košice), Eugen Rabčan (Kometa Brno)

Obrancovia: Martin Bodák (HK Poprad), František Gajdoš (Vlci Žilina), Jakub Chromiak (Škoda Plzeň), Samuel Kňažko (Vítkovice Ridera), Patrik Koch (Oceláři Třinec), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Mislav Rosandič (HC Košice), Oliver Turan (HC Slovan Bratislava), Martin Vitáloš (HK Nitra)

Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Samuel Buček (Slovan Bratislava), Viliam Čacho (Mountfield HK), Sebastián Čederle (Färjestad BK), Patrik Hrehorčák (Oceláři Třinec), Simon Jellúš (HC Košice), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Dukla Trenčín), Oleksij Myklucha (Pelicans Lahti), Aurel Nauš (HKM Zvolen), Pavol Regenda (HV 71), Miloš Roman (Oceláři Třinec), Marián Studenič (Färjestad BK), Marek Valach (HC’05 Banská Bystrica).
Nominácia Nemecka na Nemecký pohár 2026

Brankári: Tobias Ancicka (Augsburger Panther), Jonas Neffin (Eisbären Berlín), Jonas Stettmer (ERC Ingolstadt).

Obrancovia: Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Julius Karrer (Nürnberg Ice Tigers), Maximilian Kastner (Red Bull Mníchov), Fabio Wagner (Red Bull Mníchov), Adrian Klein (Straubing Tigers), Mario Zimmermann (Straubing Tigers), Tommy Pasanen (Grizzlys Wolfsburg), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters).

Útočníci: Alexander Blank (Augsburger Panther), Tim Wohlgemuth (Augsburger Panther), Dominik Bokk (Kölner Haie), Tim Brunnhuber (Straubing Tigers), Stefan Loibl (Straubing Tigers), Max Calce (Adler Mannheim), Samuel Dove-McFalls (Nürnberg Ice Tigers), Thomas Heigl (Nürnberg Ice Tigers), Nikolaus Heigl (Nürnberg Ice Tigers), Yasin Ehliz (Red Bull Mníchov), Veit Oswald (Red Bull Mníchov), Tobias Rieder (Red Bull Mníchov), Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg), Wojciech Stachowiak (Örebro HK).
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní záverečného vystúpenia slovenskej hokejovej reprezentácie na tohtoročnom Nemeckom pohári. Zverenci trénera Vladimíra Országha nastúpia proti domácemu Nemecku, pričom pôjde o priamy súboj, ktorý môže výrazne zamiešať konečným poradím turnaja.

Slovenskí hokejisti majú za sebou dve rozdielne vystúpenia. V úvodnom stretnutí podľahli Lotyšsku 2:3 po predĺžení, keď o ich prehre rozhodol Renārs Krastenbergs. Následne si však napravili chuť a Rakúsko zdolali presvedčivo 6:1. O výrazný podiel na víťazstve sa postarali najmä Samuel Buček a Oleksij Myklucha, ktorí zaznamenali po dva góly. Slovensko tak pred záverečným duelom nazbieralo štyri body a stále môže pomýšľať na celkové prvenstvo.

Na druhej strane bude stáť domáce Nemecko, ktoré vstupuje do turnaja ako obhajca prvenstva. Domáci výber vedie nový hlavný tréner André Rankel, pre ktorého je Nemecký pohár prvým turnajom na lavičke seniorskej reprezentácie. Nemci začali víťazstvom nad Rakúskom 3:0, v druhom stretnutí však nestačili na Lotyšsko, ktorému podľahli 1:3. Pred domácimi divákmi tak budú chcieť zakončiť turnaj víťazne a zabojovať o čo najlepšie konečné umiestnenie.

Lotyši majú po dvoch víťazstvách na konte päť bodov a triumf na turnaji držia vo vlastných rukách. Slovensko má štyri body a Nemecko tri, takže záverečné stretnutia môžu ešte výrazne zamiešať konečným poradím.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:45.

Nominácia Slovenska na Nemecký pohár 2026

Brankári: Patrik Jurčák (HC Košice), Eugen Rabčan (Kometa Brno).

Obrancovia: Martin Bodák (HK Poprad), František Gajdoš (Vlci Žilina), Jakub Chromiak (Škoda Plzeň), Samuel Kňažko (Vítkovice Ridera), Patrik Koch (Oceláři Třinec), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Oliver Turan (HC Slovan Bratislava), Martin Vitaloš (HK Nitra), Marko Stacha (HK Nitra)

Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Samuel Buček (Slovan Bratislava), Viliam Čacho (Mountfield HK), Sebastián Čederle (Färjestad BK), Patrik Hrehorčák (Oceláři Třinec), Simon Jellúš (HC Košice), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Dukla Trenčín), Oleksij Myklucha (Pelicans Lahti), Aurel Nauš (HKM Zvolen), Pavol Regenda (HV 71), Miloš Roman (Oceláři Třinec), Marián Studenič (Färjestad BK), Marek Valach (HC’05 Banská Bystrica).

Poradie Slovenska v tabuľke turnaja Nemecký pohár 2026

Reprezentácie

    Na snímke sprava Renars Krastenbergs (Lotyšsko), brankár Eugen Rabčan (Slovensko) a Jakub Meliško (Slovensko) a gól v predĺžení počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko.
    Na snímke sprava Renars Krastenbergs (Lotyšsko), brankár Eugen Rabčan (Slovensko) a Jakub Meliško (Slovensko) a gól v predĺžení počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko.
    Slováci stratili šancu vyhrať Nemecký pohár. Lotyšsko ani v treťom zápase nezaváhalo
    dnes 13:27
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