Slovenskí hokejisti pokazili záverečný zápas. S Nemeckom premárnili sľubný náskok

Nemecký pohár 2026
Slovensko - Nemecko 3:4 (1:0, 2:0, 0:4)
Góly: 42. T. Heigl (Zimmermann, Oswald), 48. Calce (Bokk, Hüttl), 53. Rieder (Bokk, Stachowiak), 59. Rieder (Stachowiak, Hüttl) - 6. Hrehorčák (Roman, Čacho), 37. Regenda (Turan, Myklucha), 39. Valach (Gajdoš, Čederle)
Rozhodcovia: Schrader, Kaptain – Reinold, Merk, vylúčení: 7:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 7218
Nemecko: Stettmer - Hüttl, Kastner, Klein, Wagner, Pasanen, Karrer, Napravnik, Zimmermann - Bokk, Stachowiak, Calce - Oswald, N. Heigl, T. Heigl - Rieder, Loibl, Blank - Schinko, Brunnhuber, Wohlgemuth
Slovensko: Rabčan - Bodák, Koch, Turan, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Krivošík, Čederle, Bjalončík - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák
Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali záverečný zápas Nemeckého pohára. Nad domácim Nemeckom viedli po dvoch tretinách 3:0, no napokon mu podľahli 3:4.
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Slováci obsadili v tabuľke konečné tretie miesto. Preskočili ich Nemci a celkoví víťazi turnaja Lotyši.
Priebeh zápasu Slovensko - Nemecko
I. tretina:
Slováci išli do vedenia v 6. minúte po tom, čo štvrtá formácia úspešne napádala Nemcov v rozohrávke a Hrehorčák strelou nad ľavé rameno prekonal Stettmera - 0:1. Krátko na to mohol vyrovnať Loibl, ale Rabčan podržal svoj tím pohotovým zákrokom.
Slováci sa v polovici úvodnej tretiny dostali aj ku krátkej presilovke o dvoch hráčov, no druhý gól nepridali. Po nej sa ubránili oslabeniu po vylúčení Krivošíka.
II. tretina:
Druhá tretina bola dlho herne vyrovnaná, postupne však pribúdali šance Slovákov.
V 37. minúte Regenda tečoval strelu Turana a o 68 sekúnd sa ujala rýchla kombinačná akcia so zakončením Valacha.
Štvrtý gól Slovákov mohol v zapätí pridať Krivošík, no v sľubnej šanci neuspel.
III. tretina:
Nemci sa krátko po druhej prestávke vrátili do zápasu. Thomas Heigl tečoval strelu Zimmermanna a Rabčan bol bezmocný. Slováci sa následne dostali k presilovke, no bez gólového efektu. Po nej Rabčan predviedol efektný zákrok pri šanci T. Heigla.
V 48. minúte sa Nemci počas presilovky usadili pred Rabčanom a 17-ročný Calce zblízka dorazil puk - 2:3.
Slováci stratili pôdu pod nohami a v následnom oslabení inkasovali aj tretíkrát, keď v okolí bránkoviska nechali priveľký priestor pre nemeckého kapitána Riedera - 3:3. Nemci boli pri chuti a v 56. minúte im Rabčan zmaril tutovku Calceho.
Nasledovala však presilovka po vylúčení Koleniča a v nej Rieder spomedzi kruhov prestrelil Rabčana - 4:3.
Hlasy po zápase
Vladimír Országh, tréner SR: „Boli sme nedisciplinovaní, to je základ. Dostali sme tri góly v oslabení, boli to zbytočné fauly. Vedeli sme, že ideme do 3. tretiny za stavu 3:0 a chceli sme byť disciplinovaní. To sa nám nepodarilo, najväčší rozdiel bol v špeciálnych formáciách. My sme mali tiež presilovky, ale nič sme v nich nevymysleli. Disciplína nás dnes stála zápas.“
Marko Stacha, obranca SR: „Hovorili sme si pred tretinou, že najrozumnejšie bude hrať 3. tretinu v piatich. Nepodarilo sa nám to. Nemci sa rozbehli na presilovke, odrážalo sa im to tam a asi zaslúžene, lebo išli oproti tomu. Nemôže sa takýto kolaps stávať v 3. tretine.“