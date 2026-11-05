Všetci traja nováčikovia zažijú premiéru za Slovensko. V bráne bude Rabčan

Na snímke slovenskí hokejisti.
Na snímke slovenskí hokejisti. (Autor: TASR)
Sportnet|5. nov 2026 o 15:29
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Prvú obrannú dvojicu vytvoria Samuel Kňažko a Oliver Turan.

Slovenskí hokejisti odštartujú Nemecky pohár 2026 zápasom proti Lotyšsku.

Tréner Vladimír Országh poslal do bránky Eugena Rabčana, dvojkou na striedačke bude Patrik Jurčák.

Centrom prvej formácie bude kapitán Oleksij Myklucha, na krídlach bude mať Mariána Studeniča a Pavla Regendu.

Debut v seniorskej reprezentácii čaká útočníkov Petra Bjalončíka, ktorý nastúpi v druhej formácii po boku Sebastiána Čederleho a Samula Bučeka.

Premiéru zažije aj Simon Jellúš vo štvrtom útoku a obranca Jakub Chromiak, ktorý bude nastupovať s kapitánom Patrikom Kochom.

Zostava Slovenska proti Lotyšsku.
Zostava Slovenska proti Lotyšsku. (Autor: Facebook/ Hockey Slovakia﻿)

Prvú obrannú dvojicu vytvoria Samuel Kňažko a Oliver Turan.

Duel Slovensko - Lotyšsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Slovensko - Lotyšsko

Lotyšsko: Grigals - Rubins, Zile, Andzans, Tumanovs, Bergmanis, Fenenko, Smons, Sejejs - Andersons, Abols, Krastenbergs - Gavars, Egle, Skrastinš - Osmanis, Vitolinš, Serkins - Veckaktinš, Melnalksnis, Zabusovs

Slovensko: Rabčan - Turan, Kňažko, Bodák, Gajdoš, Chromiak, Koch, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Bjalončík, Čederle, Buček - Roman, Čacho, Hrehorčák - Kolenič, Jellúš, Nauš - Valach

Poradie Slovenska v tabuľke turnaja Nemecký pohár 2026

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