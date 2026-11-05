ONLINE: Slovensko - Lotyšsko dnes, Nemecký pohár 2026 LIVE

Hokejisti Slovenska a Lotyšska dnes hrajú prvý zápas prípravného turnaja Nemecký pohár 2026.
Ako sa bude dariť slovenským hráčom?
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ONLINE PRENOS: Slovensko - Lotyšsko dnes (hokej, Nemecký pohár 2026, LIVE, naživo, štvrtok)
Brankári: Ivars Punnenovs (Rapperswil-Jona Lakers), Gustavs Grigals (SaiPa), Jānis Fecers (Herning Blue Fox).
Obrancovia: Kristaps Zīle (Bílí Tygři Liberec), Kristiāns Rubīns (Škoda Plzeň), Artūrs Andžāns (HPK Hämeenlinna), Miks Tumānovs (Jokerit Helsinki), Sandis Smons (EHC Chur), Nauris Sējējs (Gusnacht Lions), Ralfs Bergmanis (Dukla Jihlava), Niks Feņenko (Bordeaux).
Útočníci: Toms Andersons (HC La Chaux-de-Fonds), Rodrigo Ābols (SC Bern), Haralds Egle (Energie Karlove Vary), Filips Buncis (Rungsted), Renārs Krastenbergs (Motor České Budějovice), Rihards Melnalksnis (EHC Chur), Kristaps Skrastiņš (Vorarlberg), Patriks Zabusovs (Zemgale/LBTU), Fēlikss Gavars (BK Mladá Boleslav), Raimonds Vītoliņš (SønderjyskE), Darels Dukurs (HC Sierre), Emīls Veckaktiņš (HC Sierre), Bruno Osmanis (Almtuna IS), Daniels Serkins (EHC Basel)
Brankári: Patrik Jurčák (HC Košice), Eugen Rabčan (Kometa Brno)
Obrancovia: Martin Bodák (HK Poprad), František Gajdoš (Vlci Žilina), Jakub Chromiak (Škoda Plzeň), Samuel Kňažko (Vítkovice Ridera), Patrik Koch (Oceláři Třinec), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Mislav Rosandič (HC Košice), Oliver Turan (HC Slovan Bratislava), Martin Vitaloš (HK Nitra)
Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Samuel Buček (Slovan Bratislava), Viliam Čacho (Mountfield HK), Sebastián Čederle (Färjestad BK), Patrik Hrehorčák (Oceláři Třinec), Simon Jellúš (HC Košice), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Dukla Trenčín), Oleksij Myklucha (Pelicans Lahti), Aurel Nauš (HKM Zvolen), Pavol Regenda (HV 71), Miloš Roman (Oceláři Třinec), Marián Studenič (Färjestad BK), Marek Valach (HC’05 Banská Bystrica)
Slovenský výber pod vedením trénera Vladimíra Országha vstupuje do novej reprezentačnej sezóny s výrazne obmenenou zostavou. Pôvodná nominácia totiž prešla viacerými zmenami, keď zo zdravotných dôvodov vypadlo až sedem hokejistov. Do mužstva naopak pribudli viacerí hráči z domácej Tipsport ligy. Zaujímavosťou bude premiéra útočníka Popradu Petra Bjalončíka v seniorskom reprezentačnom drese. V ofenzíve sa však Slovensko môže oprieť aj o skúsenosti Pavla Regendu, Mariána Studeniča či Samuela Bučeka.
Lotyši pricestovali do Düsseldorfu pod vedením trénera Harijsa Vītoliņša. Ich nominácia ponúka viacero zaujímavých mien. Za zmienku stojí predovšetkým útočník Rodrigo Ābols, ktorý pôsobí vo švajčiarskom Berne, či Renārs Krastenbergs z českých Českých Budějovíc. V obrane sa môžu oprieť o skúsenosti Kristiānsa Rubīnsa a Kristapsa Zīleho. Lotyšsko bude chcieť nadviazať na kvalitné výkony z predchádzajúcich reprezentačných vystúpení a slovenskému tímu určite nedaruje nič zadarmo.
Nominácia Slovenska na Nemecký pohár 2026
Brankári: Patrik Jurčák (HC Košice), Eugen Rabčan (Kometa Brno).
Obrancovia: Martin Bodák (HK Poprad), František Gajdoš (Vlci Žilina), Jakub Chromiak (Škoda Plzeň), Samuel Kňažko (Vítkovice Ridera), Patrik Koch (Oceláři Třinec), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Oliver Turan (HC Slovan Bratislava), Martin Vitaloš (HK Nitra), Marko Stacha (HK Nitra)
Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Samuel Buček (Slovan Bratislava), Viliam Čacho (Mountfield HK), Sebastián Čederle (Färjestad BK), Patrik Hrehorčák (Oceláři Třinec), Simon Jellúš (HC Košice), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Dukla Trenčín), Oleksij Myklucha (Pelicans Lahti), Aurel Nauš (HKM Zvolen), Pavol Regenda (HV 71), Miloš Roman (Oceláři Třinec), Marián Studenič (Färjestad BK), Marek Valach (HC’05 Banská Bystrica).