Slovákom nevyšiel vstup do Nemeckého pohára. Za Lotyšmi zaostávali celý zápas

Nemecký pohár 2026
Slovensko - Lotyšsko 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 38. Buček (Myklucha, Regenda), 59. Jellúš (Bodák, Buček) - 7. Melnalksnis (Tumānovs, Zīle), 47. Ābols, 62. Krastenbergs
Rozhodcovia: Hinterdobler, Schrader - Merk, Reinold, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 2318
Slovensko: Rabčan - Turan, Kňažko, Bodák, Gajdoš, Chromiak, Koch, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Bjalončík, Čederle, Buček - Roman, Čacho, Hrehorčák - Kolenič, Jellúš, Nauš - Valach
Lotyšsko: Grigals - Rubins, Zile, Andzans, Tumanovs, Bergmanis, Fenenko, Smons, Sejejs - Andersons, Abols, Krastenbergs - Gavars, Egle, Skrastinš - Osmanis, Vitolinš, Serkins - Veckaktinš, Melnalksnis, Zabusovs
Slovenská hokejová reprezentácia prehrala v úvodnom zápase Nemeckého pohára 2026 s Lotyšskom 2:3 po predĺžení.
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V stretnutí dvakrát dotiahli tesné manko, keď sa gólovo presadili Samuel Buček a reprezentačný debutant Simon Jellúš.
Slováci nastúpia na ďalší duel v sobotu o 15.00 h proti Rakúsku.
Debut v najcennejšom drese absolvovali okrem Jellúša aj obranca Jakub Chromiak a útočníci Peter Bjalončík. V pozícii kapitána viedol tím obranca Patrik Koch.
Priebeh zápasu Slovensko - Lotyšsko
I. tretina:
Slovenskí reprezentanti začali sľubne, už v prvom striedaní mohol skórovať Regenda, no neprekonal Grigalsa.
V 7. minúte išli Lotyši do vedenia, keď Melnalksnis predviedol efektnú individuálnu akciu, ktorú nezastavil ani brankár Rabčan - 1:0.
VIDEO: Gól Lotyšska na 1:0
V prvej časti sa hralo častejšie pred slovenskou bránkou, no Lotyši už ďalší gól nepridali ani v druhej presilovke.
II. tretina:
V 25. minúte sa Rabčan prezentoval pohotovou lapačkou po strele Andzansa a krátko na to zmaril aj veľkú šancu Rubinsa. Lotyši sa poľahky dostávali do šancí a Rabčan musel lapačkou zneškodniť aj šancu Krastenbergsa.
V 33. minúte sa slovenský tím na dlhší čas usadil v útočnom pásme, šanca Bučeka však nepriniesla gól a Myklucha krátko na to nestihol zakončiť v sľubnej pozícii.
Országhovi zverenci ubránili v druhej tretine dve oslabenia a napokon sa dočkali vyrovnávajúceho gólu. V 38. minúte sa Buček dostal k puku v útočnom pásme a švihom prestrelil Grigalsa - 1:1.
VIDEO: Gól Slovenska na 1:1
III. tretina a predĺženie:
V úvode tretej tretiny sa Slováci dostali k prvej presilovke, no neprekvapili defenzívu Lotyšov. Tí sa v 47. minúte dostali opäť do vedenia po tom, čo Abols obišiel Turana a spomedzi kruhov prekonal Rabčana - 2:1.
Ten následne podržal svoj tím po veľkej šanci Vitolinša a neskôr ho pri ďalšej lotyšskej tutovke neprekonal ani Gavars. Slováci mohli vyrovnať v 53. minúte, ale Regenda zblízka nedostal puk do bránky.
Od 57. minúty hrali Slováci so šiestimi korčuliarmi, ich tlak vyústil do presilovky a v nej Jellúš strelou bez prípravy poslal duel do predĺženia.
O víťazstve Lotyšov rozhodol Krastenbergs, keď zblízka potrestal chybu v slovenskej defenzív
Hlasy po zápase
Vladimír Országh, tréner SR: „Bol to prvý zápas v novom zložení, takže bolo to také surové, hlavne v prvých dvoch tretinách. Neboli sme dostatočne silní na puku, málo sme sa udržali v pásme, súper nám chodil do prečíslení.
V tretej tretine sme trochu ožili, mali sme nejaké šance, vyrovnali sme. V konečnom dôsledku berieme len bod. Na niektorých chalanoch bola vidieť možno trochu nervozita. Treba uznať, že Lotyši boli o ten jeden gól lepší. Verím, že v ďalších zápasoch to bude z našej strany lepšie.“
Eugen Rabčan, brankár SR: „Spravodlivá remíza v riadnom hracom čase, bol to 50 na 50 hokej, aj keď v druhej tretine bol súper trochu lepší, my zasa v tretej. V predĺžení som si myslel, že to bol faul, neodpískali to, bola z toho veľká šanca, súper to premenil a, bohužiaľ, prehrali sme.
Prvá tretina bola pre mňa trochu ťažšia, nejako som sa dostával do tempa po ceste, chalani mi pomohli. V druhej tretine som predviedol jeden dôležitý zákrok a potom sa mi už chytalo skvele. Škoda takej prehry.“