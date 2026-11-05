Slovákom nevyšiel vstup do Nemeckého pohára. Za Lotyšmi zaostávali celý zápas

Zľava Peter Bjalončík (Slovensko) a Sandis Smons (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko
Fotogaléria (16)
Zľava Peter Bjalončík (Slovensko) a Sandis Smons (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|5. nov 2026 o 18:39
ShareTweet1

Premiérový gól pri debute v slovenskej reprezentácii strelil Simon Jellúš.

Nemecký pohár 2026

Slovensko - Lotyšsko 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)

Góly: 38. Buček (Myklucha, Regenda), 59. Jellúš (Bodák, Buček) - 7. Melnalksnis (Tumānovs, Zīle), 47. Ābols, 62. Krastenbergs

Rozhodcovia: Hinterdobler, Schrader - Merk, Reinold, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

Diváci: 2318

Slovensko: Rabčan - Turan, Kňažko, Bodák, Gajdoš, Chromiak, Koch, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Bjalončík, Čederle, Buček - Roman, Čacho, Hrehorčák - Kolenič, Jellúš, Nauš - Valach

Lotyšsko: Grigals - Rubins, Zile, Andzans, Tumanovs, Bergmanis, Fenenko, Smons, Sejejs - Andersons, Abols, Krastenbergs - Gavars, Egle, Skrastinš - Osmanis, Vitolinš, Serkins - Veckaktinš, Melnalksnis, Zabusovs

Slovenská hokejová reprezentácia prehrala v úvodnom zápase Nemeckého pohára 2026 s Lotyšskom 2:3 po predĺžení.

V stretnutí dvakrát dotiahli tesné manko, keď sa gólovo presadili Samuel Buček a reprezentačný debutant Simon Jellúš.

Slováci nastúpia na ďalší duel v sobotu o 15.00 h proti Rakúsku.

Debut v najcennejšom drese absolvovali okrem Jellúša aj obranca Jakub Chromiak a útočníci Peter Bjalončík. V pozícii kapitána viedol tím obranca Patrik Koch.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Lotyšsko (Nemecký pohár 2026)
Na snímke vľavo hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká
Na snímke sprava Oliver Turan (Slovensko) a Kristaps Skrastinš (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká
Na snímke potýčka medzi hráčmi Slovenska a Lotyšska počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká
Na snímke brankár Eugen Rabčan (Slovensko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká
16 fotografií
Na snímke zľava Patrik Koch (Slovensko) a Patriks Zabusovs (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke zľava Jakub Meliško (Slovensko), Sebastián Čederle (Slovensko) a Rihards Melnalksnis (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke sprava Pavol Regenda (Slovensko) a Haralds Egle (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke zľava Samuel Buček (Slovensko) a Bruno Osmanis (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke sprava Renars Krastenbergs (Lotyšsko), brankár Eugen Rabčan (Slovensko) a Jakub Meliško (Slovensko) a gól v predĺžení počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. Slovensko prehralo s Lotyšskom 2:3 po predĺžení. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke radosť fanúšičiek Slovenska po vyrovnávajúcom góle na 2:2 počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. Slovensko prehralo s Lotyšskom 2:3 po predĺžení. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke brankár Eugen Rabčan (Slovensko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke sprava Simon Jellúš (Slovensko) a Haralds Egle (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke zľava brankár Gustavs Grigals (Lotyšsko), Jakub Chromiak (Slovensko) a Sandis Smons (Lotyšsko) po vyrovnávajúcom góle na 1:1 počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke zľava Peter Bjalončík (Slovensko) a Sandis Smons (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke radosť hráčov Slovenska po vyrovnávajúcom góle na 1:1 počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke ľadová plocha a hala PSD BANK DOME počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká

Priebeh zápasu Slovensko - Lotyšsko

I. tretina:

Slovenskí reprezentanti začali sľubne, už v prvom striedaní mohol skórovať Regenda, no neprekonal Grigalsa.

V 7. minúte išli Lotyši do vedenia, keď Melnalksnis predviedol efektnú individuálnu akciu, ktorú nezastavil ani brankár Rabčan - 1:0.

VIDEO: Gól Lotyšska na 1:0

V prvej časti sa hralo častejšie pred slovenskou bránkou, no Lotyši už ďalší gól nepridali ani v druhej presilovke.

II. tretina:

V 25. minúte sa Rabčan prezentoval pohotovou lapačkou po strele Andzansa a krátko na to zmaril aj veľkú šancu Rubinsa. Lotyši sa poľahky dostávali do šancí a Rabčan musel lapačkou zneškodniť aj šancu Krastenbergsa.

V 33. minúte sa slovenský tím na dlhší čas usadil v útočnom pásme, šanca Bučeka však nepriniesla gól a Myklucha krátko na to nestihol zakončiť v sľubnej pozícii.

Országhovi zverenci ubránili v druhej tretine dve oslabenia a napokon sa dočkali vyrovnávajúceho gólu. V 38. minúte sa Buček dostal k puku v útočnom pásme a švihom prestrelil Grigalsa - 1:1.

VIDEO: Gól Slovenska na 1:1

III. tretina a predĺženie:

V úvode tretej tretiny sa Slováci dostali k prvej presilovke, no neprekvapili defenzívu Lotyšov. Tí sa v 47. minúte dostali opäť do vedenia po tom, čo Abols obišiel Turana a spomedzi kruhov prekonal Rabčana - 2:1.

Ten následne podržal svoj tím po veľkej šanci Vitolinša a neskôr ho pri ďalšej lotyšskej tutovke neprekonal ani Gavars. Slováci mohli vyrovnať v 53. minúte, ale Regenda zblízka nedostal puk do bránky.

Od 57. minúty hrali Slováci so šiestimi korčuliarmi, ich tlak vyústil do presilovky a v nej Jellúš strelou bez prípravy poslal duel do predĺženia.

O víťazstve Lotyšov rozhodol Krastenbergs, keď zblízka potrestal chybu v slovenskej defenzív

Hlasy po zápase

Vladimír Országh, tréner SR: „Bol to prvý zápas v novom zložení, takže bolo to také surové, hlavne v prvých dvoch tretinách. Neboli sme dostatočne silní na puku, málo sme sa udržali v pásme, súper nám chodil do prečíslení.

V tretej tretine sme trochu ožili, mali sme nejaké šance, vyrovnali sme. V konečnom dôsledku berieme len bod. Na niektorých chalanoch bola vidieť možno trochu nervozita. Treba uznať, že Lotyši boli o ten jeden gól lepší. Verím, že v ďalších zápasoch to bude z našej strany lepšie.“

Eugen Rabčan, brankár SR: „Spravodlivá remíza v riadnom hracom čase, bol to 50 na 50 hokej, aj keď v druhej tretine bol súper trochu lepší, my zasa v tretej. V predĺžení som si myslel, že to bol faul, neodpískali to, bola z toho veľká šanca, súper to premenil a, bohužiaľ, prehrali sme.

Prvá tretina bola pre mňa trochu ťažšia, nejako som sa dostával do tempa po ceste, chalani mi pomohli. V druhej tretine som predviedol jeden dôležitý zákrok a potom sa mi už chytalo skvele. Škoda takej prehry.“

Poradie Slovenska v tabuľke turnaja Nemecký pohár 2026

Reprezentácie

    Zľava Peter Bjalončík (Slovensko) a Sandis Smons (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko
    Zľava Peter Bjalončík (Slovensko) a Sandis Smons (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko
    Slovákom nevyšiel vstup do Nemeckého pohára. Za Lotyšmi zaostávali celý zápas
    dnes 18:391
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Slovákom nevyšiel vstup do Nemeckého pohára. Za Lotyšmi zaostávali celý zápas