Slovenky čaká boj o postup medzi elitu, najťažšie súperky budú mať hneď na úvod

BRATISLAVA. Do nedele 24. apríla do soboty 30. apríla bude slovenská ženská hokejová reprezentácie bojovať vo francúzskom Angers o to, aby sa po desiatich rokoch vrátila v štruktúre majstrovstiev sveta medzi elitu.

Pod vedením trénera Tomáša Segíňa sa o to Slovenky pokúsia na turnaji A-skupiny I. divízie MS, na ktorom ich súperkami budú postupne výbery Nórska, Francúzska, Holandska a Rakúska. Postup si vybojujú iba víťazky päťčlenného podujatia.

V minulosti slovenské hokejistky štartovali na MS medzi elitou dvakrát - v rokoch 2011 a 2012.