Mladí Slováci v Piešťanoch neuspeli ani v treťom zápase. Podľahli starším Francúzom

Slovenskí hokejisti do 17 rokov.
Slovenskí hokejisti do 17 rokov. (Autor: SZĽH)
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TASR|7. nov 2026 o 21:14
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Slovenskí hokejisti do 17 rokov majú na konte tri prehry.

Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov v Piešťanoch

Slovensko „17“ – Francúzsko „18“ 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Góly: 33. Sisik (Mojžiš, Školiak), 38. Šušoliak (Lipovský, Školiak), 56. Milanič – 18. Bizat (Bertrand, Obninsky), 33. Bizat (Archibald), 40. Betrand (Obninsky), 49. Moyon (Bizat), 60. Bizat (Cladart-Ake).

Rozhodovali: Štefik, Konc ml. – Hercog, Piquet, vylúčení: 7:10 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0,

Diváci: 277

Zostava SR 17: Micheľ – Kohút, Ryba, Gazdag, Hadaš, König, Púrok, Guzman – Berčík, Šušoliak, Lipovský – Sisik, Školiak, Mojžiš – Milanič, Grus, Krizanovic – Bórik, Bolla, Potočka – Bartovič

Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov neuspela ani v treťom súboji domáceho Turnaja štyroch krajín v Piešťanoch. O rok staršiemu výberu Francúzska podľahla v sobotu 3:5.

Slovenská „sedemnástka“ predtým na podujatí prehrala s rovesníkmi zo Švajčiarska 5:6 po nájazdoch a s nemeckou 17-kou 3:6.

Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.

Reprezentácie

    Slovenskí hokejisti do 17 rokov.
    Slovenskí hokejisti do 17 rokov.
    Mladí Slováci v Piešťanoch neuspeli ani v treťom zápase. Podľahli starším Francúzom
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