Mladí Slováci v Piešťanoch neuspeli ani v treťom zápase. Podľahli starším Francúzom

Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov v Piešťanoch
Slovensko „17“ – Francúzsko „18“ 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Góly: 33. Sisik (Mojžiš, Školiak), 38. Šušoliak (Lipovský, Školiak), 56. Milanič – 18. Bizat (Bertrand, Obninsky), 33. Bizat (Archibald), 40. Betrand (Obninsky), 49. Moyon (Bizat), 60. Bizat (Cladart-Ake).
Rozhodovali: Štefik, Konc ml. – Hercog, Piquet, vylúčení: 7:10 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0,
Diváci: 277
Zostava SR 17: Micheľ – Kohút, Ryba, Gazdag, Hadaš, König, Púrok, Guzman – Berčík, Šušoliak, Lipovský – Sisik, Školiak, Mojžiš – Milanič, Grus, Krizanovic – Bórik, Bolla, Potočka – Bartovič
Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov neuspela ani v treťom súboji domáceho Turnaja štyroch krajín v Piešťanoch. O rok staršiemu výberu Francúzska podľahla v sobotu 3:5.
Slovenská „sedemnástka“ predtým na podujatí prehrala s rovesníkmi zo Švajčiarska 5:6 po nájazdoch a s nemeckou 17-kou 3:6.
Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.