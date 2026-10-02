Slovenky sa v Budapešti dočkali prvého víťazstva. Rozhodli štyrmi gólmi v jednej tretine

Turnaj štyroch krajín v Budapešti
Slovensko - Francúzsko 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)
Góly: 14. Nemčeková (Kapičáková), 32. Lacková (Nemčeková), 34. Bednariková (Hartjeová), 36. Halušková (Matejková), 39. Halušková (Matejková, Hlinková), 60. Kapičáková - 16. Rozierová (Bergerová, Quartová), 21. Duvinová (Rozierová, Aurard-Busheeová), 54. Mespledová (Boudinová), 59. Boudinová (Duvinová, Rozierová)
Slovenské hokejistky si na Turnaji štyroch krajín v Budapešti pripísali prvé víťazstvo. Vo svojom druhom zápase zdolali Francúzky 6:4.
O triumfe rozhodli v druhej tretine, keď štyrmi presnými zásahmi otočili nepriaznivo sa vyvíjajúci stav.
Náskok si už v tretej časti aj napriek dvom inkasovaným gólom udržali. Turnaj uzavrú v sobotu 3. októbra proti Japonkám.
Hlasy po zápase
Tomáš Turňa, hlavný tréner SR: „Zápas sa vyvíjal veľmi vyrovnane od úplného začiatku. V prvej tretine to bolo 1:1, potom sme prehrávali a prišli sme o zranenú Sofiu Vysokajovú. Prestávka na ošetrenie nám dala morálnu silu. Získali sme presilovky, ktoré nás dnes podržali, a dostali sme sa do náskoku o tri góly. Snažili sme sa rozkladať sily medzi celý tím. Chcel by som vyzdvihnúť hráčky, ktoré odmakali presilovky aj oslabenia. Verím, že máme dosť síl na to, aby sme sa zajtra dokázali presadiť proti dobre korčuľujúcim Japonkám.“
Patrícia Mojžíšová, brankárka SR: „Ako tím sme spolu držali celý zápas aj napriek tomu, že sa nám zranila jedna hráčka. To nás zocelilo a vyhrali sme pre ňu. Bol to náročný zápas, bola som vo svojej zóne.“