Slovenskej dvadsiatke severskí súperi nesadli. S Fínmi utrpela tesnú prehru

Slovenskí hokejisti do 20 rokov.
Slovenskí hokejisti do 20 rokov. (Autor: SZĽH)
TASR|5. nov 2026 o 17:33
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Slovenských hokejistov čaká v ďalšom zápase Švajčiarsko.

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov

Fínsko – Slovensko 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Góly: 6. Joki (Ruotsalainen, Miilunpohja), 16. Fugleberg (Kylmala, Ruotsalainen) - 30. Floriš (Zubek, Válek)

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení na Turnaji piatich krajín vo švédskom Nyköpingu.

Vo štvrtkovom zápase podľahli rovesníkom z Fínska 1:2. Jediný gól SR 20 strelil v polovici stretnutia v presilovke obranca Jakub Floriš.

Mladí Slováci už v stredu na úvod turnaja prehrali s domácim Švédskom 1:4. Na podujatí sa ešte stretnú v piatok so Švajčiarskom a v sobotu si zmerajú sily s Českom.

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