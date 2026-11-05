Mladí Slováci zdolali Čechov dvakrát za dva dni. Podľa trénera má družstvo ešte rezervy

Nestáva sa často, aby slovenskí hokejisti zdolali českých a už vôbec nie dvakrát v rozpätí 24 hodín a ešte na ľade súpera.
Podarilo sa to slovenskému výberu do 16 rokov, ktorý vyhral aj druhý prípravný zápas nad českými rovesníkmi v Kravařoch.
Po utorkovom triumfe 3:1 nasledovalo v stredu víťazstvo 4:2. Vo štvrtok ešte čakajú na mladíkov zo Slovenska rovesníci zo Švajčiarska.
Česi predviedli v porovnaní s prvým súbojom aktívnejší výkon, no Slováci ukázali väčšiu tímovú súdržnosť a obetavosť a aj v odvetnom zápase sa tešili z výhry.
Do vedenia sa dostali už v 33. sekunde, keď skóroval Hruška po chybe domácich v strednom pásme. V druhom dejstve pridal Tomaštík v 37. min druhý slovenský gól, ale prišli aj chyby, ktoré však súper nedokázal potrestať.
Česi sa dokázali presadiť dvakrát až v tretej tretine, ale Slováci našli odpoveď zásluhou Melicherčíka, ktorý v závere skórovali aj do prázdnej bránky.
"Mali sme dobrý vstup do zápasu. Po aktívnom bránení v strednom pásme sme sa dostali do brejkovej situácie, z ktorej sme skórovali.
Česi hrali určite aktívnejšie ako deň predtým. Objektívne musím povedať, že v tej druhej tretine mal súper prevahu, čo sme mu ponúkli aj našimi chybami či nedostatočným dôrazom.
Paradoxne sme využili opäť chybu súpera v strednom pásme a išli sme do dvojgólového vedenia.
V závere druhej tretiny sme sa dopustili vylúčení, dokonca o dvoch hráčov, ktoré nás stalo zníženie stavu. V poslednej tretine sme sa snažili aktívne pokračovať v našej hre, odskočili sme súperovi o jeden gól.
V závere našou zbytočnou nedisciplinovanosťou sme Čechom poskytli výhodu, čo využili. Veľmi dobrý výkon podal náš brankár Valenčin, celkovo sme sa zlepšili vo viacerých činnostiach. Toto družstvo má ešte rezervy, aby viac naplnilo svoj potenciál.
Už teraz sa pripravujeme na štvrtkový posledný zápas proti Švajčiarom," zhodnotil tréner výberu SR do 16 rokov Martin Štrbák na webe SZĽH.