Mladým Slovákom sa na turnaji v Česku nedarí. Vo federálnom derby opäť strelili iba jeden gól

Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov v zápase s Českom.
Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov v zápase s Českom. (Zdroj: SZĽH, Autor: Ronald Hansel)
Sportnet, TASR|16. aug 2026 o 21:18
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V poslednom dueli turnaja sa predstavia proti USA.

Turnaj 4 krajín hráčov do 17 rokov

Slovensko - Česko 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Slovensko: Jaroš (Petrovič) – Jankulár, Púrok, Gazdag (A), Kasanický, Bojňanský, Kopčan, Hadaš, Jurči – Lipovský (A), Šušoliak (C), Švajda – Bednár, Orban, Milanič – Mojžiš, Školiak, Berčík – Ťapuš, Cvešper, Norocký.

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov prehrali s rovesníkmi z Česka na turnaji 4 krajín v českom Chomutove 1:4.

Slováci tak prehrali aj druhý zápas na šampionáte, keď v tom prvom nestačili na Švajčiarov 1:3.

Posledný duel odohrajú v utorok proti USA, zápas sa začína od 15.00 hod.

Reprezentácie

    Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov v zápase s Českom.
    Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov v zápase s Českom.
    Mladým Slovákom sa na turnaji v Česku nedarí. Vo federálnom derby opäť strelili iba jeden gól
    dnes 21:18
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