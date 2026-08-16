Mladým Slovákom sa na turnaji v Česku nedarí. Vo federálnom derby opäť strelili iba jeden gól

Turnaj 4 krajín hráčov do 17 rokov
Slovensko - Česko 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Slovensko: Jaroš (Petrovič) – Jankulár, Púrok, Gazdag (A), Kasanický, Bojňanský, Kopčan, Hadaš, Jurči – Lipovský (A), Šušoliak (C), Švajda – Bednár, Orban, Milanič – Mojžiš, Školiak, Berčík – Ťapuš, Cvešper, Norocký.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov prehrali s rovesníkmi z Česka na turnaji 4 krajín v českom Chomutove 1:4.
Slováci tak prehrali aj druhý zápas na šampionáte, keď v tom prvom nestačili na Švajčiarov 1:3.
Posledný duel odohrajú v utorok proti USA, zápas sa začína od 15.00 hod.