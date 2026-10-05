Kuriózna kontumácia v hokejovej lige. Banská Bystrica pochybila pri zápasovej súpiske

Veľká administratívna chyba Banskej Bystrice má dohru – jej zápas so Zvolenom v 1. kole Tipsport ligy, ktorý na ľade prehrala 3:5, Ligová rada EXS skontumovala výsledkom 0:5.
Domáci porušili pravidlo o povinnom počte hráčov do 20 rokov na zápasovej súpiske. Kontumácia nemení bodový zisk ani jedného z tímov.
Zvolen zostáva trojbodovým víťazom, zatiaľ čo Banská Bystrica aj tak pôvodne nezískala ani bod. Zmení sa však oficiálne skóre stretnutia na 0:5.
Bystrica nesplnila podmienku U20
Derby sa odohralo 15. septembra v Banskej Bystrici. Domáci v ňom podľa rozhodnutia Ligovej rady nesplnili podmienku stanovenú Súťažným poriadkom SZĽH a príslušnou smernicou.
Kluby Tipsport ligy majú na každom zápase vyhradené dve garantované miesta pre korčuliarov do 20 rokov.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Zvolen
Banská Bystrica však na predzápasovej súpiske podmienku nesplnila a na samotné stretnutie napokon nastúpila bez hráča, ktorý by túto požiadavku spĺňal.
Na nesplnenie podmienky pritom podľa rozhodnutia Ligovej rady upozorňoval aj informačný systém pri zostavovaní zápasovej súpisky.
Riadiaci orgán súťaže preto rozhodol o kontumácii podľa Súťažného poriadku SZĽH.
Zvolen už vyhral aj na ľade
Pre Zvolen nejde o dodatočný zisk bodov. Mužstvo Mareka Zadinu totiž derby zvládlo už priamo na ľade, keď zvíťazilo 5:3.
Hostia si vypracovali náskok 3:1 už v prvej tretine a po góle Tkáča v druhej časti viedli 4:1. V tretej tretine pridal Nauš piaty gól Zvolena a domáci už iba korigovali výsledok zásahmi Mareka Valacha a Michala Kabáča.
Individuálne štatistiky hráčov zo stretnutia zostávajú podľa rozhodnutia Ligovej rady zachované.
Klub priznal administratívne pochybenie
Banská Bystrica svoju chybu priznala. K porušeniu pravidla malo dôjsť pri zostavovaní a kontrole zápasovej súpisky.
Klub uviedol, že išlo o nedopatrenie pri administratíve a ospravedlnil sa zaň. Zároveň prisľúbil prijatie opatrení, aby sa podobná situácia neopakovala.
Ligová rada EXS prijala rozhodnutie 2. októbra 2026. Banská Bystrica má možnosť podať proti rozhodnutiu odvolanie v stanovenej lehote.