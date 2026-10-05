Kuriózna kontumácia v hokejovej lige. Banská Bystrica pochybila pri zápasovej súpiske

Na snímke zľava Cole Cassels (Zvolen) a brankár Banskej Bystrice Evan Buitenhuis počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen.
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Na snímke zľava Cole Cassels (Zvolen) a brankár Banskej Bystrice Evan Buitenhuis počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen. (Autor: TASR)
Sportnet|5. okt 2026 o 17:02
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Individuálne štatistiky hráčov zo stretnutia zostávajú zachované.


Veľká administratívna chyba Banskej Bystrice má dohru – jej zápas so Zvolenom v 1. kole Tipsport ligy, ktorý na ľade prehrala 3:5, Ligová rada EXS skontumovala výsledkom 0:5.

Domáci porušili pravidlo o povinnom počte hráčov do 20 rokov na zápasovej súpiske. Kontumácia nemení bodový zisk ani jedného z tímov.

Zvolen zostáva trojbodovým víťazom, zatiaľ čo Banská Bystrica aj tak pôvodne nezískala ani bod. Zmení sa však oficiálne skóre stretnutia na 0:5.

Bystrica nesplnila podmienku U20

Derby sa odohralo 15. septembra v Banskej Bystrici. Domáci v ňom podľa rozhodnutia Ligovej rady nesplnili podmienku stanovenú Súťažným poriadkom SZĽH a príslušnou smernicou.

Kluby Tipsport ligy majú na každom zápase vyhradené dve garantované miesta pre korčuliarov do 20 rokov.

VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Zvolen

Banská Bystrica však na predzápasovej súpiske podmienku nesplnila a na samotné stretnutie napokon nastúpila bez hráča, ktorý by túto požiadavku spĺňal.

Na nesplnenie podmienky pritom podľa rozhodnutia Ligovej rady upozorňoval aj informačný systém pri zostavovaní zápasovej súpisky.

Riadiaci orgán súťaže preto rozhodol o kontumácii podľa Súťažného poriadku SZĽH.

Zvolen už vyhral aj na ľade

Pre Zvolen nejde o dodatočný zisk bodov. Mužstvo Mareka Zadinu totiž derby zvládlo už priamo na ľade, keď zvíťazilo 5:3.

Hostia si vypracovali náskok 3:1 už v prvej tretine a po góle Tkáča v druhej časti viedli 4:1. V tretej tretine pridal Nauš piaty gól Zvolena a domáci už iba korigovali výsledok zásahmi Mareka Valacha a Michala Kabáča.

Fotogaléria zo zápasu HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen (Tipsport liga - 1. kolo)
Na snímke zľava Eric Lucas (Banská Bystrica) a Gienni Fairborother (Zvolen) počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen v Banskej Bystrici 15. septembra 2026.
Na snímke zľava Dávid Šoltés (Banská Bystrica) a Daniel Kowalczyk (Zvolen) počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen v Banskej Bystrici 15. septembra 2026.
Na snímke hlavný tréner HKM Zvolen Marek Zadina počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen v Banskej Bystrici 15. septembra 2026.
Na snímke fanúšikovia Banskej Bystrice počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen v Banskej Bystrici 15. septembra 2026.
9 fotografií
Na snímke hlavný tréner HC ‘05 TAM Banská Bystrica Vlastimil Wojnar počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen v Banskej Bystrici 15. septembra 2026.Na snímke brankár Banskej Bystrice Evan Buitenhuis počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen v Banskej Bystrici 15. septembra 2026.Na snímke zľava Daniel Tkáč (Zvolen) a Boris Žabka (Banská Bystrica) počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen v Banskej Bystrici 15. septembra 2026.Na snímke hráči Zvolena sa radujú z gólu počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen v Banskej Bystrici 15. septembra 2026.Na snímke zľava Cole Cassels (Zvolen) a brankár Banskej Bystrice Evan Buitenhuis počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen v Banskej Bystrici 15. septembra 2026.

Individuálne štatistiky hráčov zo stretnutia zostávajú podľa rozhodnutia Ligovej rady zachované.

Klub priznal administratívne pochybenie

Banská Bystrica svoju chybu priznala. K porušeniu pravidla malo dôjsť pri zostavovaní a kontrole zápasovej súpisky.

Klub uviedol, že išlo o nedopatrenie pri administratíve a ospravedlnil sa zaň. Zároveň prisľúbil prijatie opatrení, aby sa podobná situácia neopakovala.

Ligová rada EXS prijala rozhodnutie 2. októbra 2026. Banská Bystrica má možnosť podať proti rozhodnutiu odvolanie v stanovenej lehote.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke zľava Cole Cassels (Zvolen) a brankár Banskej Bystrice Evan Buitenhuis počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen.
Na snímke zľava Cole Cassels (Zvolen) a brankár Banskej Bystrice Evan Buitenhuis počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen.
Kuriózna kontumácia v hokejovej lige. Banská Bystrica pochybila pri zápasovej súpiske
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