Slovenská dvadsiatka nezvládla derby. Od Česka schystala desaťgolový výprask

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
Slovensko - Česko (0:3, 0:5, 2:2)
Góly: 47. Kalis, 56. A. Nemec - 4. Novotný (Titlbach), 5. Titlbach (Jecho, Žemlička), 14. Titlbach (Fibigr, Jiřiček), 21. Klíma (Novotný, Hoch), 31. Jecho (Titlbach, Žemlička), 33. Jiříček (Hoch, Benák), 34. Jecho (Žemlička), 36. Záhejský (Kubiesa), 45. Chaloupka (Drančák, Průšek), 48. Švec (Curran, Dravecký)
Diváci: 321 divákov, vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0
Zostava SR 20: Prádel (21. Henriquez) – Kalman, Beluško, Ličko, Rusznyák, Čapoš, Fabuš, Húževka – Murin, Kalis, Zálešák – Maruna, Gašo, Liščinský – Lašš, Chrenko, Nemec – Feranec, Sejna, Kriška – Dubravík
CHOMUTOV. Slovenským hokejovým reprezentantom do 20 rokov nevyšiel vstup do Turnaja piatich krajín v českom Chomutove.
V stredu prehrali s domácimi rovesníkmi vysoko 2:10.
Tím trénera Petra Frühaufa čakajú na podujatí ešte súboje so Švajčiarskom, Švédskom a Fínskom.
Hlas po zápase
Peter Frühauf, tréner SR 20: „Samozrejme, výsledok hodnotí zápas sám za seba. Duel nám však dáva informácie o tíme a ako dokážeme zvládať súboje na tejto úrovni. Nemôžeme upadnúť do takej slovenskej mentality, keď dostaneme nešťastný gól. Inkasujeme jeden alebo dva presné zásahy a zápas je pre nás stratený.
Práve vtedy musíme zapnúť, ukázať sebavedomie a vyhrávať súboje. Presne ako sme to spravili v tretej tretine, keď sa zdvihlo osem až desať chalanov, ktorí s tým chceli niečo urobiť. Chlapci sú dobrá partia, kvalitne trénovali a ja im stále verím. V každom je niečo unikátne a musia to dať zo seba von. To sa pokúsime zmeniť v najbližšom zápase.“