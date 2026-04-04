Mladí Slováci zvládli so Salzburgom aj odvetu, rozhodli v predposlednej minúte

Prípravný zápas pred MS hráčov do 18 rokov
Slovensko „18“ - EC Red Bull Salzburg „21“ 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Góly: 39. Plančár (Jakubec, Černák), 59. Ondrejčák (Jakubec, Dedík) - 18. Schunke (Ferner).
Rozhodovali: Žák, Krajčík - Jedlička, Vystavil, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 58 divákov
SR 18: Husár - Tóth, Varga, Maršálek, Syrný, Černák, Dedík, Stančík - Kizák, Repka, Regináč - Selič, Melicherík, Šramatý - Brath, Potočka, Ondrejčák - Tariška, Jakubec, Plančár
Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov zvíťazila aj v druhom prípravnom stretnutí pred domácimi MS tejto vekovej kategórie proti výberu rakúskeho Red Bullu Salzburg do 21 rokov.
V sobotu v Piešťanoch uspela 2:1. Víťazný gól strelil v 59. minúte Michal Ondrejčák.
Pred šampionátom čakajú slovenských mladíkov ešte dva zápasy proti Čechom v Kravařoch 10. a 11. apríla.
Majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov sú na programe od 22. apríla do 2. mája a hostiť ich budú Trenčín a Bratislava.
Hlasy po zápase
Martin Dendis, tréner SR 18: „Bol to druhý duel za dva dni, keďže sme si chceli namodelovať záťaž smerom k majstrovstvám sveta. Nie všetko bolo ideálne, najmä v prvej a druhej tretine. Bolo badať aj únavu po náročnom tréningovom mikrocykle. Do tretej tretiny sme urobili pár zmien. Chalani dali nohu na podlahu, napádali súpera, dohrávali ho, zvládali osobné súboje. Naše oslabovky fungovali. Výborne nás podržal Kubo Husár v bránke. Na konci zápasu to bolo čisto o vôli a odhodlaní vyhrať zápas. Napokon sme našli cestu k víťazstvu.“
Michal Jakubec, útočník SR 18: „Sme super partia, keďže sa stretávame celý rok. Hralo sa mi fajn, vyhrali sme, čo je základ. Som rád, že som k tomu mohol pomôcť. Nebolo to ľahké. Chalani z Rakúska boli dobrí, ale vďaka našej tímovosti sme to zvládli.“