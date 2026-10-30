ONLINE: HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 15. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
30.10.2026 o 18:30
15. kolo
Slovan Bratislava
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minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
V 15. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Zvolen. Stretnutie sa začína o 18:30.
Slovan sa nachádza na 3. mieste, na konte má 28 bodov. Na prvý Poprad stráca jeden bod, ale odohral o zápas viac. Belasí vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole podľahli doma Dukle Trenčín 3:4, aj keď trikrát v zápase viedli.
Zvolenu patrí predposledná 11. priečka, doposiaľ získal 14 bodov. Na desiate Michalovce stráca jeden bod, pred posledným Prešovom má náskok desať bodov. Zvolenčania vyhrali dva z posledných piatich zápasov, v minulom kole zdolali na domácom ľade Michalovce 5:1.
Slovan sa nachádza na 3. mieste, na konte má 28 bodov. Na prvý Poprad stráca jeden bod, ale odohral o zápas viac. Belasí vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole podľahli doma Dukle Trenčín 3:4, aj keď trikrát v zápase viedli.
Zvolenu patrí predposledná 11. priečka, doposiaľ získal 14 bodov. Na desiate Michalovce stráca jeden bod, pred posledným Prešovom má náskok desať bodov. Zvolenčania vyhrali dva z posledných piatich zápasov, v minulom kole zdolali na domácom ľade Michalovce 5:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.