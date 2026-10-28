ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (6. kolo - dohrávka)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Dukla Trenčín dnes hrajú dohrávku zápas 6. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 6. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
28.10.2026 o 18:30
6. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Crman, Výleta – Gegáň, Orolin.
Prenos
Na programe je dohrávka 6. kola Tipsport ligy, v ktorej bratislavský Slovan hostí Duklu Trenčín. Stretnutie sa začína o 18:30.
Slovan figuruje na 3. mieste, na konte má 28 bodov. Na prvý Poprad stráca iba jeden bod. Belasí vyhrali tri z posledných piatich zápasov, v minulom kole zdolali doma v derby Košice 3:0.
Trenčínu patrí 9. priečka so ziskom 20 bodov. Ôsma Nitra má taký istý počet bodov, ale odohrala o duel viac. Trenčania vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 3:2 po samostatných nájazdoch.
Slovan figuruje na 3. mieste, na konte má 28 bodov. Na prvý Poprad stráca iba jeden bod. Belasí vyhrali tri z posledných piatich zápasov, v minulom kole zdolali doma v derby Košice 3:0.
Trenčínu patrí 9. priečka so ziskom 20 bodov. Ôsma Nitra má taký istý počet bodov, ale odohrala o duel viac. Trenčania vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 3:2 po samostatných nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.