ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 17. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 17. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
11.11.2026 o 18:30
17. kolo
Slovan Bratislava
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minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
V 17. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Duklu Trenčín. Stretnutie sa začína o 18:30.
Slovan figuruje na 3. mieste, na konte má 30 bodov. Na druhú Žilinu stráca jeden bod, ale odohral o duel viac. Belasí prehrali tri zápasy po sebe, naposledy podľahli doma Popradu 2:3 po predĺžení.
Trenčín sa nachádza na 4. mieste, doposiaľ nazbieral 29 bodov. Trenčania ťahajú štvorzápasovú víťaznú šnúru, v minulom kole zdolali Zvolen 3:1, predtým Michalovce 3:0, Slovan 4:3 a Liptovský Mikuláš 3:2 po samostatných nájazdoch.
Slovan figuruje na 3. mieste, na konte má 30 bodov. Na druhú Žilinu stráca jeden bod, ale odohral o duel viac. Belasí prehrali tri zápasy po sebe, naposledy podľahli doma Popradu 2:3 po predĺžení.
Trenčín sa nachádza na 4. mieste, doposiaľ nazbieral 29 bodov. Trenčania ťahajú štvorzápasovú víťaznú šnúru, v minulom kole zdolali Zvolen 3:1, predtým Michalovce 3:0, Slovan 4:3 a Liptovský Mikuláš 3:2 po samostatných nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.