ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
15.11.2026 o 16:00
19. kolo
Slovan Bratislava
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minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 19. kola Tipsport ligy, v ktorom Slovan Bratislava hostí Spišskú Novú Ves. Úvodné buly je na programe o 16:00.
Pôjde o súboj dvoch tabuľkových susedov. Tretí Slovan má na konte 33 bodov, štvrtí Spišiaci ich nazbierali 31. Spišiaci vyhrali uplynulé tri zápasy, v minulom kole zdolali Duklu Trenčín 3:2 po predĺžení.
Slovan prehral tri zápasy po sebe, ale v minulom kole už zvíťazil, doma porazil Trenčín 5:3.
Pôjde o súboj dvoch tabuľkových susedov. Tretí Slovan má na konte 33 bodov, štvrtí Spišiaci ich nazbierali 31. Spišiaci vyhrali uplynulé tri zápasy, v minulom kole zdolali Duklu Trenčín 3:2 po predĺžení.
Slovan prehral tri zápasy po sebe, ale v minulom kole už zvíťazil, doma porazil Trenčín 5:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.