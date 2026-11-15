ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 19. kola Tipsport ligy.
HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 19. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|15. nov 2026 o 13:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 19. kola Tipsport ligy: HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves.

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
15.11.2026 o 16:00
19. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 19. kola Tipsport ligy, v ktorom Slovan Bratislava hostí Spišskú Novú Ves. Úvodné buly je na programe o 16:00.

Pôjde o súboj dvoch tabuľkových susedov. Tretí Slovan má na konte 33 bodov, štvrtí Spišiaci ich nazbierali 31. Spišiaci vyhrali uplynulé tri zápasy, v minulom kole zdolali Duklu Trenčín 3:2 po predĺžení.
Slovan prehral tri zápasy po sebe, ale v minulom kole už zvíťazil, doma porazil Trenčín 5:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 19. kola Tipsport ligy.online
HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 19. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)
dnes 13:00
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