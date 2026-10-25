ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (14. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC Košice dnes hrajú zápas 14. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 14. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
25.10.2026 o 16:00
14. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
V 14. kole Tipsport ligy hostí HC Slovan Bratislava HC Košice. Úvodné buly je na programe o 16:00.
Slovan sa nachádza na 3. mieste, na konte má 25 bodov. Na druhú Žilinu stráca jeden bod. Belasí vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zvíťazili na ľade Michaloviec 5:1.
Košiciam patrí 4. priečka, doposiaľ nazbierali 23 bodov. Pred piatou Spišskou Vsou majú jednobodový náskok. Košičania taktiež vyhrali tri z posledných piatich zápasov, no v minulom kole prehrali na ľade Nitry 1:5.
Slovan sa nachádza na 3. mieste, na konte má 25 bodov. Na druhú Žilinu stráca jeden bod. Belasí vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zvíťazili na ľade Michaloviec 5:1.
Košiciam patrí 4. priečka, doposiaľ nazbierali 23 bodov. Pred piatou Spišskou Vsou majú jednobodový náskok. Košičania taktiež vyhrali tri z posledných piatich zápasov, no v minulom kole prehrali na ľade Nitry 1:5.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.