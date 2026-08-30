Slovan neuspel proti majstrovi nadnárodnej súťaže. Na turnaji v Grazi obsadil tretie miesto

Prípravný zápas
Moser Medical Graz 99ers - HC Slovan Bratislava 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Góly: 4. Swaney, 24. Currie, 40. Conley, 48. Vela, 55. Zündel – 12. Cedzo, 44. Korczak
Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v príprave na novú sezónu na turnaji v Grazi s domácim tímom 2:5.
Slovan obsadil na turnaji v Grazi konečné tretie miesto. V prvom zápase na turnaji zdolal Spartu Praha 2:1 po predĺžení.
Zápas s Grazom odštartoval veľkým tlakom hráčov v čiernych dresoch a obliehaním belasej brány. V 4. minúte svoj nápor pretavili do úvodného gólu, keď sa presadil Swaney. Domáci zacítili svoju šancu a zasypávali Andrisíka v bráne množstvom striel.
Až v 9. minúte sa Slovanisti oslobodili spod náporu a dokázali sa na dlhšie usadiť v útočnom pásme. Vytvorili si aj niekoľko príležitostí, ktoré však zneškodnil brankár domácich.
V 12. minúte bol už prikrátky na krásnu akciu belasých. Ryan Dmowski potiahol puk po krídle a naservíroval ho pred bránu Adamovi Cedzovi. Ten skóroval v druhom zápase po sebe.
Od tohto momentu sa hra prelievala z jednej strany na druhú, skóre sa však už do konca prvej tretiny nemenilo.
Skóre sa v druhej tretine menilo v 24. minúte. Strieľanú prihrávku pred bránku tečoval za chrbát Andrisíka útočník Currie a Graz sa opäť dostal do vedenia. Taktická hra oboch tímov priniesla v tejto časti zápasu menej gólových príležitostí.
Viac z hry mal domáci celok, ktorý po chybe belasých v obrannom pásme pridal ďalší gól. V 40. minúte získal puk Conley a zblízka trafil ľavý horný roh brány Slovana. Do šatní sa išlo za stavu 3:1 pre domácich.
Až v tretej tretine dostal jeden z tímov príležitosť zahrať si v početnej výhode. Po strele O'Connora od modrej čiary sa puk odrazil od hokejky Rydera Korczaka a v 44. minúte bolo znížené na 2:3.
V 48. minúte zahrali svoju prvú presilovku aj domáci, a to rovno v početnej výhode 5 na 3. Na využitie im stačilo len niekoľko sekúnd, keď po strele Velu spred bránky sa Graz opäť dostal do dvojgólového vedenia.
Záver zápasu poznačili viaceré vylúčenia a menšie šarvátky. Belasí dostali v závere možnosť zahrať si presilovú hru a pokúsili sa ešte zdramatizovať priebeh stretnutia.
Pri snahe o zníženie však prišla smolná situácia. Lavička belasých dala pokyn brankárovi, aby opustil bránu a pustila do hry ďalšieho korčuliara.
Puku sa však zmocnil domáci Zündel a strelou cez celé klzisko zvýšil na konečných 5:2. Od tohto momentu sa zápas už iba dohrával.
Informovala o tom oficiálna stránka Slovana.