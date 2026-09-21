Už to nie je Slovan ako kedysi, tvrdí bývalý šéf českej extraligy. Musel by dať mega ponuku

Tréner hokejového tímu HC Slovan Bratislava Brad Tapper (vľavo) dáva pokyny hráčom.
Tréner hokejového tímu HC Slovan Bratislava Brad Tapper (vľavo) dáva pokyny hráčom. (Autor: TASR)
Sportnet|21. sep 2026 o 12:15
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Slovan chcel odísť do českej extraligy aj v minulosti.

Hokejový Slovan už po niekoľkýkrát v tomto storočí koketuje s účasťou v českej najvyššej súťaži. Iniciatíva vychádzala doteraz zakaždým zo slovenskej strany a české kluby ju vždy odmietli.

Ako dopadne najnovší pokus?

Skeptický k nápadu je bývalý dlhoročný šéf českej extraligy Josef Řezníček.

„Za mojej éry sme to riešili minimálne dvakrát, spravili sme si hlbší rozbor a skončilo sa to neúspechom. Samozrejme, že o zápasy na Sparte alebo v Brne by bol divácky záujem, ale už to nie je ten Slovan ako kedysi, aby Česku marketingovo zázračne pomohol.

Prekvapujúco nám však z analýz vyšlo, že by sa nejako závratne nezvýšili náklady na cestovanie. Pritom to bola prvá vec, ktorej sme sa obávali,“ povedal v rozhovore pre idnes.cz

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Za hlavný problém vstupu slovenského tímu označil rozdelenie príjmov súťaže medzi viac klubov, ale aj športové hľadisko - čo ak by Slovan zo súťaže vypadol alebo by ju vyhral. 

V minulosti to chcel Slovan kompenzovať vstupným poplatkom, podľa idnes.cz vo výške 15 miliónov korún (vyše 600-tisíc eur). 

„Presnú čiastku si nepamätám, ale bola taká nízka, že to kluby zhodili zo stola a ani sa nezaoberali tým, čo by Bratislava do ligy priniesla,“ tvrdil Řezníček. Podľa neho by musel prísť Slovan s mega ponukou, veľkým marketingovým partnerom, aby sa kluby v Česku takýmto návrhom zaoberali. 

Vzdialenosti účastníkov českej extraligy od Bratislavy (pozn. poloha Bratislavy na mape nie je presná).
Vzdialenosti účastníkov českej extraligy od Bratislavy (pozn. poloha Bratislavy na mape nie je presná). (Autor: SPORTNET (upravené pomocou AI aplikácie ChatGPT))

„Neviem, s čím Slovan príde. Extraliga si jeho návrh vypočuje, vždy sa však budú objavovať nejaké "ale". Myslím, že extraliga v tomto smere nepovolí,“ dodal Řezníček.

Pred 15 rokmi mala česká strana na stole žiadosť Slovana a Košíc o prijatie, no na valnom zhromaždení Asociácie profesionálnych klubov ho odmietla. Zo 14 klubov bolo 13 proti a jeden sa zdržal.

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