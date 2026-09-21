Už to nie je Slovan ako kedysi, tvrdí bývalý šéf českej extraligy. Musel by dať mega ponuku

Hokejový Slovan už po niekoľkýkrát v tomto storočí koketuje s účasťou v českej najvyššej súťaži. Iniciatíva vychádzala doteraz zakaždým zo slovenskej strany a české kluby ju vždy odmietli.
Ako dopadne najnovší pokus?
Skeptický k nápadu je bývalý dlhoročný šéf českej extraligy Josef Řezníček.
„Za mojej éry sme to riešili minimálne dvakrát, spravili sme si hlbší rozbor a skončilo sa to neúspechom. Samozrejme, že o zápasy na Sparte alebo v Brne by bol divácky záujem, ale už to nie je ten Slovan ako kedysi, aby Česku marketingovo zázračne pomohol.
Prekvapujúco nám však z analýz vyšlo, že by sa nejako závratne nezvýšili náklady na cestovanie. Pritom to bola prvá vec, ktorej sme sa obávali,“ povedal v rozhovore pre idnes.cz.
Za hlavný problém vstupu slovenského tímu označil rozdelenie príjmov súťaže medzi viac klubov, ale aj športové hľadisko - čo ak by Slovan zo súťaže vypadol alebo by ju vyhral.
V minulosti to chcel Slovan kompenzovať vstupným poplatkom, podľa idnes.cz vo výške 15 miliónov korún (vyše 600-tisíc eur).
„Presnú čiastku si nepamätám, ale bola taká nízka, že to kluby zhodili zo stola a ani sa nezaoberali tým, čo by Bratislava do ligy priniesla,“ tvrdil Řezníček. Podľa neho by musel prísť Slovan s mega ponukou, veľkým marketingovým partnerom, aby sa kluby v Česku takýmto návrhom zaoberali.
„Neviem, s čím Slovan príde. Extraliga si jeho návrh vypočuje, vždy sa však budú objavovať nejaké "ale". Myslím, že extraliga v tomto smere nepovolí,“ dodal Řezníček.
Pred 15 rokmi mala česká strana na stole žiadosť Slovana a Košíc o prijatie, no na valnom zhromaždení Asociácie profesionálnych klubov ho odmietla. Zo 14 klubov bolo 13 proti a jeden sa zdržal.