Rokovania sú dohodnuté. Slovan sa znovu uchádza o vstup do českej extraligy

Hokejový Slovan Bratislava sa podľa serveru iDNES.cz znovu uchádza o vstup do českej extraligy.
Zástupcovia slovenského klubu by mali svoj záujem českým náprotivkom oficiálne prezentovať na konci septembra.
Blížiacu sa schôdzku serveru potvrdil riaditeľ českej extraligy Martin Loukota.
"Sme pripravení vypočuť si predstavu Slovana. V tejto chvíli ale nemožno hovoriť o záujme extraligy o rozšírenie o zahraničného účastníka," uviedol Loukota.
Dodal, že o takomto kroku by súťaž musela rokovať aj s hokejovým zväzom, pretože zmluva medzi nimi jasne vymedzuje počet účastníkov.
Loukota pripustil, že vstup slovenského klubu by mohol mať pre českú extraligu športový i ekonomický zmysel.
"Rozšírenie súťaže na ďalší významný hokejový trh, väčšia atraktivita niektorých stretnutí, nový fanúšikovský a komerčný potenciál alebo zvýšenie mediálneho záujmu," vymenoval.
„Zatiaľ bez komentára,“ reagoval na otázku iDnes.cz generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček.
Slovan je deväťnásobným slovenským majstrom, naposledy z roku 2022, v zbierke má tiež ešte jeden titul z federálnej éry. V minulom desaťročí pôsobil sedem sezón v KHL.
Záujem o pripojenie k českej extralige mal Slovan v minulosti už niekoľkokrát. V roku 2011 domáce kluby vstup bratislavského klubu aj Košíc odmietli, znovu sa potom možným vstupom Slovana vedenie českej extraligy zaoberalo v roku 2015.