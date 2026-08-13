ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC Oceláři Třinec dnes, prípravný zápas LIVE

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC Oceláři Třinec dnes hrajú prípravný zápas pred novou sezónou 2026/2027. Zápas sa hrá na štadióne v Liptovskom Mikuláši.
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ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HC Oceláři Třinec dnes LIVE (hokej, prípravný zápas, štvrtok, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2026/2027
13.08.2026 o 17:00
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Třinec
Prenos
Hokejisti Slovana Bratislava odohrajú svoj prvý prípravný zápas na novú sezónu rovno proti českému vicemajstrovi z uplynulej sezóny, proti HC Oceláři Třinec. Zápas sa hrá v Liptovskom Mikuláši a úvodné buly je na programe o 17:00.
Belasí sa momentálne nachádzajú na sústredení vo Vysokých Tatrách. Po tomto najbližšom dueli ich 20. augusta čaká súboj na ľade Českých Budějovíc.
Čo sa Třinca týka, v kádri má viacerých slovenských hokejistov – jeho dres obliekajú obrancovia Patrik Koch a Martin Marinčin a útočníci Marko Daňo, Libor Hudáček, Patrik Hrehorčák a Miloš Roman.
Belasí sa momentálne nachádzajú na sústredení vo Vysokých Tatrách. Po tomto najbližšom dueli ich 20. augusta čaká súboj na ľade Českých Budějovíc.
Čo sa Třinca týka, v kádri má viacerých slovenských hokejistov – jeho dres obliekajú obrancovia Patrik Koch a Martin Marinčin a útočníci Marko Daňo, Libor Hudáček, Patrik Hrehorčák a Miloš Roman.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 17:00.