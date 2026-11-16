Slovan sa nakopol gólom v oslabení a získal momentum. Spišakov mrzia lacné góly

Na začiatku októbra prehrali hokejisti Slovana v Spišskej Novej Vsi hladko 1:6. V nedeľnom zápase 19. kola Tipsport ligy im chceli vrátiť nielen túto prehru, ale zároveň chceli potvrdiť predošlé víťazstvo nad Trenčínom. Tento cieľ naplnili, keď triumfovali 4:1.
„Belasí“ boli v stretnutí lepší, najmä od druhej tretiny. Od tejto fázy bolo vidieť, že mali lepší pohyb, čo potvrdil aj útočník Rysov Róbert Džugan, ktorý dal jediný gól svojho tímu:
„Slovan mal lepšie nohy, my sme mali za sebou dlhú cestu, aj sme boli viac unavení po celom týždni, kde sme mali za päť dní tri zápasy a Slovan mal voľno. Takže to bolo vidieť. A Slovan mal aj kvalitu a dobre sa na nás pripravil. Mohol si oddýchnuť.“
Po góle Džugana vyrovnal Ryan O'Connor a v druhej tretine Slovan súpera zlomil vďaka zásahu Jána Petrisku v oslabení a potom po sa peknom sóle presadil Liam Pecararo. Michal Beňo stanovil skóre v tretej tretine.
Spišiakov mrzia lacné góly
„Nemôžem povedať, že to bol z našej strany zlý zápas, ale v kontexte tých okolností, že sme mali tri zápasy za päť dní, cestovanie a tak ďalej... Ale to sú veci, na ktoré sme boli pripravení. Mali sme problémy aj so zostavou, ale to sa teraz týka viacerých tímov v rámci extraligy. Takže to sú objektívne veci.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Spišská Nová Ves
Mali sme nejaký herný plán, Slovan tam zmenil od toho nášho predošlého zápasu v Spišskej forček, my sme sa na to pripravovali. Dostali sme sa do vedenia, ale príčinu prehry vidím v dvoch veciach. Dostali sme lacné góly, Slovan si tam vypracoval aj iné šance, z ktorých sme sa dokázali dostať.
Ten kľúčový moment prišiel v druhej tretine, poviem to možno, ale ukradli nám tam momentum. Oni dali predtým žŕdku, my sme mali presilovku a nastrelili sme hornú žŕdku. A to bolo také, keď už sme vedeli, že bude ťažké sa do zápasu v tretej tretine vrátiť. V zostave sme skúšali rôzne varianty. Ale naše zápasy sprevádza jedna vec, nemáme ešte tak skúsený tím, či už to bolo v Žiline, alebo v Nitre, a teraz tu.
Ale my si z tých vecí musíme veľa zobrať práve od skúsených tímov. V tretej tretine sme možno boli viac na puku, ale razancia v zakončení Slovana v porovnaní s nami bola lepšia. A to sú všetko atribúty v kontexte týchto vecí. Slovan vyhral zaslúžene,“ povedal kouč Spišiakov Jakub Petr.
Slovan nakopol gól v oslabení
Asistent trénera Slovana Michal Dostál hodnotil duel spokojnejší, ale pochválil výkon zverencov svojho kolegu: „Hrali sme proti veľmi dobrému mladému tímu a rýchlemu. Potrebovali sme sa prispôsobiť aj v súbojoch. Tím Spišskej je hladný a klobúk dole, že mladíci dostávajú priestor.
Hráči, ktorých poznáme ešte z reprezentácie do 18 rokov teraz dozrievajú, dostali príležitosť a majú chuť sa presadiť. A my sme tým pádom potrebovali zvýšiť naše úsilie, čo sa nám podarilo od druhej tretiny. A to momentum bolo, že sme dali v oslabení gól.
Viac sa to ešte z našej strany nakoplo, mali sme už potom ľahšie nohy a veci nám viac vychádzali. Zopakujem, že sme hrali proti veľmi dobrému súperovi, organizovanému, pripravenému a museli zo seba vydať veľa síl, aby sme boli úspešní. A to nás teší.“