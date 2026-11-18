Hokejista Slovana Bratislava Liam Pecararo vynechá jeden zápas. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) mu udelila trest zastavenia činnosti za pichnutie v utorkovom dueli 20. kola Tipsport ligy proti Banskej Bystrici.
Klub spod Urína zasa dostal pokutu 1 000 eur za vulgárne správanie svojich fanúšikov.
Americký útočník Slovana sa previnil v 58. minúte zápasu, presnejšie v čase 57:26. Pri prerušenej hre pristúpil k dvojici hráčov, ktorí ležali na ľade po predchádzajúcom súboji, a úmyselne pichol protihráča špičkou hokejky.
VIDEO: Pichnutie Pecarara do hráča Banskej Bystrice
Podľa komisie išlo o nebezpečný zákrok, pri ktorom sa Pecararo vôbec nesnažil hrať puk.
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Domáci fanklub sa v nedeľňajšom zápase 19. kola so Žilinou dopustil vulgárnych pokrikov. Keďže išlo už o tretie takéto previnenie, komisia siahla po finančnom treste.
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