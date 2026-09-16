Slovan zostal počas osláv Nitry v šatni. Nemali sme tam čo robiť, vraví Surový

Hokejisti Slovana Bratislava odmietli pred utorkovým zápasom 1. kola Tipsport ligy nastúpiť na ľad počas slávnostného vyvesenia majstrovskej vlajky Nitry. Úradujúci šampión tak absolvoval ceremoniál bez hráčov hosťujúceho tímu.
Obaja súperi na seba narazili v repríze finále z minulej sezóny, v ktorom Nitra zdolala Slovan a získala majstrovský titul. Tentoraz boli úspešnejší Bratislavčania, ktorí pod Zoborom zvíťazili 4:2.
Slovan mal podľa zápasového programu krátko pred 18-tou hodinou nastúpiť na modrú čiaru a zúčastniť sa na ceremoniáli, počas ktorého Nitrania vyvesili majstrovskú vlajku pod strop domácej haly. Na predzápasovom mítingu to však hostia odmietli.
Hlásateľ na štadióne následne oznámil, že hráči Slovana sa na ceremoniáli nezúčastnia a zostanú v šatni. Rovnakú informáciu počas televízneho prenosu uviedol aj komentátor JOJ Šport.
Po stretnutí rozhodnutie hostí vysvetľoval asistent trénera Slovana Tomáš Surový. Podľa jeho slov išlo o jeho osobnú iniciatívu a neprítomnosť Slovana mala byť prejavom rešpektu voči majstrovi.
„Nitra si to plne zaslúžila a my tam nemáme čo robiť. Nebýva to tak. Videli ste niekedy v NHL, že by bol pri vyvesení majstrovskej vlajky hosťujúci tím?“ povedal Surový.
VIDEO: Tomáš Surový
Pripomenul aj podobnú situáciu spred desiatich rokov, keď pôsobil v Banskej Bystrici a odmietol účasť svojho tímu na nitrianskom ceremoniáli. Keď neskôr získala titul Bystrica a v úvode nasledujúcej sezóny hostila Nitru, postupoval podľa svojich slov rovnako.
„Ako tím, ktorý prehral vo finále, tam nemáme čo robiť. Bolo to osobne moje rozhodnutie. Oni si to plne zaslúžili a užili a ideme ďalej,“ dodal.
Surový nesúhlasil ani s názorom, že účasť Slovana na ceremoniáli mohla byť prejavom rešpektu voči súperovi.
„My sme sa mali pozerať, ako si vešajú vlajku? Z ich strany je to nerešpekt, že nad tým vôbec rozmýšľali. Súperovi máte ukázať rešpekt po prehranom finále, čo sme ukázali v apríli. Čo je v poriadku a správne. Majstrovská vlajka a oslavy patria domácemu tímu a nie hosťujúcemu tímu. Je jedno, či je to porazený z finále, alebo normálny súper.“
S rozhodnutím súhlasil aj útočník Slovana Samuel Buček, ktorý minulú sezónu získal titul práve s Nitrou. V prvom zápase po návrate na nitriansky ľad už ako súper strelil víťazný gól Slovana. Zároveň priznal, že ho mrzelo, že ho bývalý klub na ceremoniál osobitne nepozval.
VIDEO: Zostrih zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava
„Možno ma to miestami trošku aj zamrzelo, že ma vedenie nezavolalo, nepovedalo: ‚Samo, príď sa postaviť na čiaru, veď titul si vyhral tiež.‘ Ale je to tak, ako to je. Ja som sa s tým vysporiadal a idem ďalej,“ povedal Buček.
Predstavitelia Nitry mali na rozhodnutie súpera odlišný názor.
„Nitra je klub a organizácia, ktorá si zaslúži rešpekt. Nechcem sa k tomu ďalej vracať. Toto moje vyjadrenie je dostačujúce,“ reagoval pre prítomné médiá tréner domácich Erik Čaládi.
Prezident HK Nitra Miroslav Kováčik doplnil, že klub ceremoniál skrátil na minimálny čas a podľa neho by mal byť rešpekt voči súperovi prirodzenou súčasťou športu.