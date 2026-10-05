Slovan sľubuje rozpočet Sparty či Třinca. Neprišli by sme hrať spodok tabuľky, tvrdí Havlíček

Hokejový Slovan Bratislava už svoj záujem o českú extraligu neskrýva.
Po pôvodných informáciách o tom, že slovenský klub javí záujem o to, aby sa pridal do českej súťaže, sa naozaj jeho zástupcovia na konci septembra stretli s českými klubmi a predstavili im svoju predstavu o možnom pôsobení v tejto súťaži.
Zástupcovia z Česka sa zhodli, že projekt si zaslúži podrobnejšiu analýzu. Žiadny z klubov sa v tejto fáze nepostavil proti možnej účasti Slovana.
Súčasný účastník slovenskej najvyššej súťaže nechce byť v kvalitnejšej českej extralige len do počtu. Ak by sa jeho vstup podaril, klub deklaruje ambíciu hrať vyššie priečky.
Generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček to potvrdil v rozhovore pre iDNES.cz:
„Do extraligy by sme nešli hrať spodok tabuľky, to je snáď jasné.“
Klub by nechali aj na Slovensku
Na Slovensku vyvolali predstavy o odchode Slovana mnoho negatívnych reakcií. Mnohí experti tvrdia, že by to oslabilo slovenský hokej.
Na otázku, či sa otáčajú Slovensku chrbtom, odpovedal Havlíček jednoznačne:
„Rozhodne nie. Chceme, aby mal náš projekt pre slovenský hokej a fanúšikov dlhodobý prínos. Doma chceme tím zachovať a vedľa neho pre Česko vytvoriť medzinárodný tím. Nejde o odchod zo Slovenska, ale o rozšírenie pôsobnosti.“
Práve to by mohol byť jeden z najdôležitejších rozdielov oproti situácii spred viac ako dekády, keď Slovan menil slovenskú extraligu za KHL. V roku 2012 odišiel do nadnárodnej súťaže a v Rusku strávil sedem sezón.
Po návrate v roku 2019 sa však klub nachádzal vo výrazne horšom stave. Riešil finančné problémy, dlhy voči hráčom aj mestu a v lete nemal hotový káder ani trénera.
„Slovenskému hokeju nechceme nič brať,“ vravel manažér Slovana.
„Nesieme za to obriu zodpovednosť a nezriekame sa jej, ale pozrite sa na to našimi očami. Sme súkromný klub. Ostatné tímy nás nemôžu stavať do roly, keď máme držať ligu nad vodou a hovoriť nám, čo si to dovoľujeme, že chceme odísť.“
Chcú premýšľať vo väčšom
Dôvodom podľa Havlíčka nie je len ekonomika. Česká extraliga ponúka kvalitnejšiu konkurenciu, viac atraktívnych zápasov a väčší komerčný priestor. Bratislava je navyše geograficky blízko českým a najmä moravským klubom.
„Skôr by som povedal, že chceme premýšľať vo väčšom meradle,“ povedal Havlíček na otázku, či je Slovensko pre Slovan malé.
Argumentuje aj spoločnou históriou oboch krajín a tým, že hokej je v Česku aj na Slovensku športom s mimoriadne silnou fanúšikovskou základňou.
„Je to srdcu Slovenska najbližšie, veď sme kedysi boli jedna republika.“
Slovan pritom verí, že jeho prítomnosť by mohla byť zaujímavá aj pre českých fanúšikov. Bratislava by sa pre nich nestala exotickou destináciou, ale mestom, ktoré je z mnohých častí Česka relatívne ľahko dostupné.
„Ak fanúšik pochopí, že do Bratislavy to nie je ďaleko a že prinesieme neuveriteľné príbehy a rivalitu, som presvedčený, že ľudia sa pre to nadchnú,“ tvrdí Havlíček.
„Náš záujem o českú extraligu je na verejnosti nejaké tri týždne a povedal by som, že je to jedna z hlavných tém, ktoré sa riešia. Rozvírilo to diskusiu zo všetkých strán, a to je dôkaz, že by to bolo zaujímavé.“
Rozpočet ako Sparta či Třinec
Jedným z kľúčových argumentov Slovana má byť ekonomická sila projektu.
Ak by sa klub stal súčasťou českej extraligy, nechcel by zostať iba pri deklaráciách o atraktivite Bratislavy. Havlíček tvrdí, že Slovan by mal mať rozpočet porovnateľný s najbohatšími českými klubmi.
V rozhovore hovorí priamo o úrovni Sparty Praha a Třinca. „Boli by sme konkurencieschopní,“ povedal.
Problémom môžu byť hráči z KHL
Jednou z otázok, ktorú bude musieť Slovan riešiť, je aj jeho vzťah k hráčom pôsobiacim v KHL.
Ide o tému, ktorá je v českej extralige citlivá. České kluby počas vojny na Ukrajine hráčov z KHL nepodpisujú. Ak také pokusy boli (napr. Július Hudáček), nestretli sa s pochopením fanúšikov.
Najnovšou posilou Slovana sa stal brankár Patrik Rybár, ktorý prišiel po piatich sezónach v tejto súťaži. Havlíček tieto otázky odsunul s tým, že ešte nie sú súčasťou ligy.
„Nechcem dnes prijímať rozhodnutia, ktoré sa budú týkať sezóny 2028/29. To by nebolo seriózne,“ uviedol.
Tému hráčov z KHL ani na prvom stretnutí so zástupcami českej súťaže neotvárali.
„Ak sa projekt posunie ďalej, budeme samozrejme pripravení otvoriť všetky otázky, ktoré budú pre našu účasť v extralige relevantné,“ dodal Havlíček.
Schváliť by to museli oba zväzy
Nie je to prvýkrát, čo sa Slovan pokúša dostať do českej extraligy.
Najvýraznejšie sa o tom hovorilo v roku 2011, keď sa o vstup do súťaže uchádzali so Slovanom aj Košice. Česká strana to vtedy odmietla. O možnom vstupe Slovana sa neskôr opäť rokovalo aj v roku 2015 a podobné myšlienky zaznievali aj v roku 2023.
Vždy išlo o iniciatívu zo slovenskej strany. Teraz sa tým česká strana bude aj reálne zaoberať.
Po presvedčení zástupcov českej extraligy by však museli súhlas udeliť aj zástupcovia českého aj slovenského hokejového zväzu.
„Bude to ťažká úloha a bude to veľa práce. Musíme predložiť ľuďom, ktorí rozhodujú, argumenty. Nebude jednoduché nájsť súčinnosť s viacerými subjektami, preto musíme nájsť benefity pre každého,“ dodal pre iDNES.cz Havlíček.