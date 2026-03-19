Slovan si je vedomý, že v play-off musí pridať. Liptáci varujú: Večierok nekončí

Hokejisti Slovana Bratislava a Liptovského Mikuláša sa od piatka stretnú v play-off Tipsport extraligy iba po tretí raz.
Vždy boli v sériách úspešnejší Bratislavčania, favoriti sú aj teraz. A nehovorí o tom len ich umiestnenie po základnej časti, ale aj lepšie vzájomné zápasy v tomto ročníku.
Prvú sériu tieto tímy absolvovali v sezóne 2000/2001 vo štvrťfinále. Slovan zvíťazil hladko 3:0 na zápasy po výsledkoch 5:4 pp, 9:1 a 7:3. Rok na to sa stretli v rovnakej fáze a tentoraz to bola oveľa dramatickejšia séria.
Slovan postúpil 4:3 na zápasy a naštartoval sa k zisku majstrovského titulu, prvého pod vedením legendárneho trénera Miloša Říhu. Jednotlivé zápasy sa skončili 4:2, 3:4 pp, 2:1, 2:3 pp, 5:2, 1:4 a v rozhodujúcom siedmom zápase Slovan zvíťazil 7:1.
Oba tímy nastúpili proti sebe aj v krátkej sérii o konečné 5. miesto v sezóne 1996/97. A v tejto minisérii bol opäť úspešnejší Slovan po výsledkoch 7:2 a 7:5.
Surový očakáva náročnú sériu
„Toto bolo, teraz začína nové dobrodružstvo. Nás čaká ťažký súper, ktorý má kvalitu, rýchlosť, ale my chceme postúpiť. To je náš cieľ. Čaká nás ale fyzicky náročná séria,“ povedal pre TASR asistent trénera Tomáš Surový.
Ten je spokojný s umiestnením tímu po základnej časti. Slovan obsadil druhé miesto, ale počas nej bol dlho aj líder tabuľky.
„Belasí“ však idú do play-off po štyroch prehrách z uplynulých piatich zápasov, v poslednom dueli v dlhodobej časti nestačili doma na Michalovce 1:2. „Základná časť bola dobrá, ale uvedomujeme si, že ten záver mohol byť lepší. Sme si toho vedomí. Ale pauza nám padla vhod a teraz ideme na to,“ dodal Surový.
V tejto sezóne sa tímy proti sebe postavili štyrikrát. Trikrát zvíťazil Slovan po výsledkoch 6:5 po nájazdoch, 7:1 a naposledy 3:1, prehral len raz 3:4 po nájazdoch.
„Tie zápasy nám ukázali, že Liptáci sú naozaj ťažký súper, majú kvalitu a rýchlosť. Ale ako som povedal, chceme postúpiť, pretože aj my máme svoje silné stránky, ktoré chceme využiť,“ povedal asistent hlavného trénera Brada Tappera.
Slovan mal na prípravu viac času, keďže postup si vybojoval predčasne, Liptáci sú však viac „zohriati“ po kvalifikačnej sérii so Zvolenom. „Ono to je vždy tak pol na pol čo je lepšie. Či dlhší oddych, alebo kratší. My sme mali väčšiu pauzu, oddýchli sme si, dobili sme si baterky, tešíme sa už na prvý zápas,“ uzavrel Surový pre TASR.
Liptáci majú výzvu dokázať niečo, čo sa klubu ešte nikdy nepodarilo
Na Liptove zavládla po 17 rokoch opäť štvrťfinálová atmosféra. Práve toľko rokov totiž čakali hokejisti Liptovského Mikuláša na účasť v tejto fáze vyraďovačky. Museli si ju vybojovať v predkole proti Zvolenu a teraz si trúfajú prejsť aj cez bratislavský Slovan.
Zverenci Aleša Tottera zdolali HKM 3:1 na zápasy a ihneď po skončení série mal český kouč emocionálny prejav v kabíne. Poďakoval nielen hráčom, ale majiteľovi a vedeniu klubu.
„Hoci máme štvrtinový rozpočet oproti Zvolenu, tak tento tím sa poskladal veľmi dobre. Vznikla tu skvelá partia, ktorá drží pohromade. Ja som sa každý deň na hráčov tešil, lebo som vedel, že budú tvrdo pracovať.
Pre nás je to obrovské zadosťučinenie. Fanúšik Liptovského Mikuláša čakal na štvrťfinále play-off sedemnásť rokov, to je pre neho najväčšia odmena. A aj pre nás. Dostal som skvelých chlapcov, musím pochváliť aj majiteľa klubu za to, aký vybral tím.“
Do play-off povedie Liptákov kapitán Jakub Sukeľ. Ten si zahral štvrťfinále v sezóne 2022/2023 v drese Banskej Bystrice. „Som nesmierne šťastný. Hlavne za mužstvo aj mesto. Všetci sme si to želali. Verím, že to týmto nekončí a budeme ešte prekvapením v play-off,“ uviedol 30-ročný útočník.
Liptáci mali na regeneráciu štyri dni, prvý duel odohrajú na ZŠ Ondreja Nepelu v piatok.
„Večierok nekončí. Túto skvelú partiu čaká ďalší tanec. Aj keď nás na tom večierku nik neočakával, nám sa na ňom začína páčiť. Hráči sú dobre nastavení. Stojí pred nami výzva dokázať niečo, čo sa ešte nikdy Liptovskému Mikulášu nepodarilo.
Mali sme štyri dni na prípravu a regeneráciu, čo je ideálne. Ak by sme hrali so Zvolenom piaty zápas, bolo by to ťažké. Takto začíname v piatok, čiže máme ideálny scenár.
Neverím, že niekto cez týždeň trénoval tak kvalitne, ako sme my odohrali štyri náročné zápasy. Je to pre nás darček za odmenu zahrať si proti Slovanu. To čo je Sparta v Česku, to je Slovan na Slovensku. Všetci sa tešíme,“ uzavrel Totter.
Program série Slovan Bratislava - Liptovský Mikuláš
1. zápas piatok 20. marca:
18.30 HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš
2. zápas sobota 21. marca:
18.30 HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš
3. zápas utorok 24. marca:
/čas bude známy neskôr/ HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava
4. zápas streda 25. marca:
/čas bude známy neskôr/ HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava
prípadný 5. zápas piatok 27. marca:
18.30 HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš
prípadný 6. zápas nedeľa 29. marca:
/čas bude známy neskôr/ HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava
prípadný 7. zápas utorok 31. marca:
18.30 HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš