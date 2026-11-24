Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
24.11.2026 o 18:00
22. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
V 22. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Liptovský Mikuláš. Stretnutie sa začína o 18:00.
Slovan sa nachádza na 2. mieste, na konte má 42 bodov, za vedúcim Popradom zaostáva o jeden bod. Belasí vyhrali štyri zápasy po sebe, v minulom kole triumfovali na ľade Prešova 7:1.
L. Mikuláš figuruje na 4. priečke, doposiaľ nazbieral 38 bodov. Pred Košicami, ktoré sú na piatom mieste, má náskok jeden bod. Liptáci vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov a ťahajú trojzápasovú víťaznú šnúru. V minulom kole zdolali Banskú Bystricu 4:3 po samostatných nájazdoch.
Slovan sa nachádza na 2. mieste, na konte má 42 bodov, za vedúcim Popradom zaostáva o jeden bod. Belasí vyhrali štyri zápasy po sebe, v minulom kole triumfovali na ľade Prešova 7:1.
L. Mikuláš figuruje na 4. priečke, doposiaľ nazbieral 38 bodov. Pred Košicami, ktoré sú na piatom mieste, má náskok jeden bod. Liptáci vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov a ťahajú trojzápasovú víťaznú šnúru. V minulom kole zdolali Banskú Bystricu 4:3 po samostatných nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.