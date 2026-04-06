VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovan Bratislava - Košice v 2. semifinále Tipsport ligy

Druhé semifinálové stretnutie medzi HC Slovan Bratislava a HC Košice prinieslo na bratislavskom ľade opäť vyrovnaný hokej plný emócií.
Po úvodnej prehre v prvom zápase domáci „belasí“ tentoraz nezaváhali a po víťazstve 3:2 dokázali vyrovnať stav série na 1:1.
Slovan vstúpil do zápasu s jasným cieľom odčiniť domácu prehru z predošlého dňa. Skóre otvoril v prvej tretine po dravom prieniku Turnera Elsona Ryan Dmowski, ktorý sa najlepšie zorientoval pred bránkou Dominika Riečického.
Zápas sprevádzala značná nervozita a tvrdé súboje, do ktorých sa zapájali najmä domáci Krivošík či hosťujúci Ferenc.
Košičania sa dočkali vyrovnania v druhej tretine. Po tlaku hostí sa presadil Dávid Kohút, čím potvrdil svoju aktívnu hru z oboch duelov.
Domáci brankár Jaroslav Janus síce reklamoval kontakt s hokejkou, no gól po konzultácii s videom platil.
Slovanu sa však podarilo vrátiť do vedenia v ideálnom čase – len 20 sekúnd pred koncom druhej tretiny využil presilovú hru Havrila po presnej prihrávke Ranforda (Dmovského).
Dráma pokračovala aj v záverečnej časti hry. Košice dokázali po rýchlom prechode do útočného pásma a kombinácii s Havrilom vyrovnať zásluhou Patrika Lampera.
O osude stretnutia napokon rozhodla individuálna akcia Samuela Takáča, ktorého nahodenie a následný nešťastný teč hosťujúceho hráča upratal do siete Martin Bakoš.
Hoci sa Košice v závere snažili o ďalší zvrat a emócie na ľade gradovali aj po záverečnom hvizde, Slovan si tesné vedenie postrážil.
Séria sa tak za vyrovnaného stavu presúva na východ republiky, kde sú na programe ďalšie dva zápasy.
