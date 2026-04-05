VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovan Bratislava - Košice v 1. semifinále Tipsport ligy

Prvý duel ostro sledovaného semifinále play-off medzi HC Slovan Bratislava a HC Košice priniesol na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu dramatický hokej so šťastnejším koncom pre hostí.
Košičania dokázali v Bratislave zvíťaziť 3:2 po predĺžení a v sérii sa ujali dôležitého vedenia 1:0.
Zápas začal lepšie pre domáci Slovan, ktorý chcel naplno využiť výhodu vlastného ľadu. Skóre stretnutia otvoril v prvej tretine obranca Vojtech Zeleňák.
Paradoxom je, že košický odchovanec v službách Slovana skóroval po nahodení od modrej čiary, pričom brankár Dominik Riečický mal cez cloniaceho Tomáša Marcinka zakrytý výhľad.
Košice sa dočkali vyrovnania v druhej časti hry. Postaral sa oň len 20-ročný mladík Liščinský, ktorý ukázal dôraz pred bránkou Jaroslava Janusa a úspešne dorazil puk do siete. „Belasí“ však dokázali na tento zásah odpovedať.
Po nacvičenom signáli a prihrávke spoza brány sa presadil hráč uvádzaný ako Mmský, čím vrátil Slovanu tesné vedenie 2:1.
V tretej tretine hostia zvýšili obrátky v snahe vyrovnať. To sa im nakoniec podarilo po nádhernej kombinačnej akcii na osi Jelluš – Mikuš, ktorú presným zakončením korunoval bratislavský rodák v košickom drese Šimon Petráš.
Rovnaký hráč sa stal napokon aj ústrednou postavou celého zápasu. V predĺžení využil Petráš chybu v obrannom pásme Slovana a po strate hokejky jedného z domácich hráčov nekompromisne strelou z prvej rozhodol o víťazstve Košíc.
Domáci síce krátko uvažovali o trénerskej výzve kvôli možnému ofsajdu, no rozhodcovia gól potvrdili a hostia mohli začať oslavovať prvý bod v sérii.
Séria pokračuje druhým zápasom už na druhý deň opäť v Bratislave, kde sa Slovan bude snažiť o vyrovnanie stavu.
