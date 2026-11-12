Zvracali na striedačke, aj tak trápili Slovan. Hrdý tréner Trenčína chválil bojovnosť

Hokejisti Slovana Bratislava sa po reprezentačnej pauze chceli vytiahnuť pred domácimi fanúšikmi a zároveň sa túžili vrátiť na víťaznú vlnu.
Predtým doma trikrát prehrali, pričom raz aj s Trenčínom. V stredajšom zápase však Dukle vrátili prehru, hoci stratili trojgólové vedenie.
Slovan vstúpil do zápasu veľmi dobre. Po góloch Rydera Korczaka, Vojtecha Zeleňáka a Liama Pecarara viedol 3:0, všetky góly padli po pekných kombináciách a fanúšikovia verili, že ich tím je opäť vo forme.
Ale potom prišiel gól Miloša Bubdelu a v drese Dukly sa následne presadili aj Andrej Kudrna a Martin Kalis.
To sa už tribúnami na bratislavskom zimáku ozýval aj občasný piskot. V tretej tretine však Ján Petriska so šťastím poslal Slovan do vedenia a Ryan Dmowski ešte spečatil víťazstvo „belasých“.
„Možno som mal trochu šťastie, keď sme mali predtým nešťastie pri zlomenej hokejke a inkasovanom góle v presilovke. Trafil som to spoza bránky a padlo to tam, som rád, že sme našli cestu k víťazstvu,“ uviedol Petriska.
Dukla má na čom stavať
Trenčania počas prestávky stratili na kvalite, keďže káder Dukly oslabili odchody Tureho Lindena a Dominika Lakatoša.
„Budujeme tím a nikto na nič nevyhovára. Každý má šancu sa ukázať, najmä naši mladí hokejisti. Teraz náš čakajú nás náročné duely na ľade súperov, potrebujeme všetci zabrať,“ povedal tréner „vojakov“ Todd Woodcroft.
„Odohrali sme dobrý zápas, ja som hrdý na to, ako sa hráči vzchopili za stavu 0:3 a dokázali vyrovnať na 3:3. Chýbali nám nejakí hráči a niektorí zvracali na striedačke. Takže chcem pochváliť tím za to, že bol vytrvalý. Máme na čom stavať,“ dodal.
Dmowski dal svoj 10. gól v sezóne, v zápase si pripísal aj dve asistencie. Vyhlásili ho za hráča zápasu.
„Ocenenie si vážim. Snažil som sa robiť malé veci správne, aby som pomohol tímu k víťazstvu. To sme potrebovali, keďže sme predošlé domáce zápasy prehrali. Myslím, že sme hrali tak, ako sme chceli. Bolo tam veľa tvrdej práce, fyzickej hry a blokovania striel. Takto má vyzerať hokej na Slovane.“
Zápas bol venovaný pamiatke padlých vojakov
Pred duelom sa oba tímy rozcvičovali v špeciálnej sade dresov s maskáčovým motívom. Domáci klub zápas venoval pamiatke padlých vojakov a uctil si aj vojnových veteránov i súčasné zložky ozbrojených síl SR. Obaja tréneri tento počin kvitovali.
„Tam, odkiaľ pochádzam, je to deň, keď si pripomíname všetkých ľudí, ktorí obetovali svoje životy a bojovali za svoje krajiny. V mene Dukly Trenčín by som sa preto chcel poďakovať za vaše obete v službe vašej krajine,“ povedal Woodcroft.
Na jeho slová nadviazal asistent domáceho trénera Michal Dostál: „Chcem sa poďakovať nášmu marketingu, že zorganizoval zápas venovaný ozbrojeným silám. Som rád, že sme si mohli pozrieť také predstavenie, vojaci majú od nás veľký rešpekt.“
O hymnu sa postarala vojenská hudba ozbrojených síl SR, tá zabávala divákov aj počas prestávky, keď sa z ich dychových nástrojov ozývali známe skladby v netradičnom prevedení. O úvodné buly sa postaral náčelník Generálneho štábu OZ SR generál Miroslav Lorinc a množstvo vojakov sledovalo zápas aj z tribún.