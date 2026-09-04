Slovanu nevyšla generálka, nepomohlo mu ani zmazanie náskoku. Spišiaci a Banská Bystrica uspeli

Hokejisti HC Slovan Bratislava prehrali s BK Mladá Boleslav 3:5 vo svojom záverečnom prípravnom zápase pred sezónou 2026/2027.
Pozitívne sa na nový extraligový ročník naladili hráči Banskej Bystrice a aj Spišskej Novej Vsi, ktorí pred vlastnými divákmi zdolali maďarských súperov.
„Barani“ si poradili s Fehérvárom 6:1, Spišiaci zdolali DVTK Miškovec 5:3. Na turnaji v Liptovskom Mikuláši sa domáci tím radoval z víťazstva nad Budapešťou 5:4. Hráči Prešova podľahli Katowiciam 2:4.
Prípravné zápasy - výsledky - 4. september:
HC 05 Banská Bystrica - Fehérvár AV19 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Góly: 5. Gron (Kadyrov, Šoltés), 9. Kubka (Kadyrov), 32. Valach (Faith, Tičar), 48. Lee (Matoušek, Zigo), 55. Loshing (Gron, Šoltés), 59. Zigo (Lee) - 21. Cheek.
HK Spišská Nová Ves - DVTK Miškovec 5:3 (3:1, 1:0, 1:2)
Góly: 8. Cormier (Lepaus, Martel), 15. Žiak, 19. Martel (Groch, Hodas), 25. Martel (Šramaty), 57. Cormier (Hodas) - 13. Djumič (Vokla, Toth), 45. Djumič (Kinloch), 49. Trajcsík (Karmeniemi, Vilmos).
HC Slovan Bratislava - BK Mladá Boleslav 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)
Góly: 18. Dmowski (Korczak), 42. Takáč (Peterek, Kašlík), 46. Pecararo (Korczak, Beňo) - 22. Jandrič (Morand), 24. Martel (Morand, Jandrič), Gavars (Skarberg), 52. Budík (Moravec), 54. Moravec (Rekonen, Skalický).
Turnaj v Liptovskom Mikuláši:
HC Prešov - KS Katowice 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Góly: 31. Jeri-Leon (Smith), 46. Kohút (Drgoň, Giľák) - 28. Lundegard (Fraszko, Pasiut), 35. Anderson (Krežolek), 36. Jon. Hofman (Huttula, Jak. Hofman, 59. Frasko (Pasiut).
MHK 32 Liptovský Mikuláš - Budapešť Akademia 5:4 (0:1, 3:3, 2:0)
Góly: 22. Ferkodič (De LA Gorgendiere, Chyzowski), 29. Jaworski (Chovan, F. Fekiač), 38. Jaworski (Chovan, Funtek), 43. Coe (Sukeľ, Chyzowski), 45. Chovan (Vojtech, Acolatse) - 10. Nagy (Szabo), 30. Varga (Nagy, Zapernick), 36. Karjalainen (Nagy, Molnár), 38. Nagy (Szabo)