Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC´05 TAM Banská Bystrica dnes hrajú zápas 20. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 20. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
17.11.2026 o 18:30
20. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
V 20. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Banskú Bystricu. Stretnutie sa začína o 18:30.
Slovan sa nachádza na 3. mieste, na konte má 36 bodov. Na vedúcu Žilinu stráca jeden bod, ale odohral o zápas viac. Belasí síce prehrali tri z uplynulých piatich duelov, no v posledných dvoch kolách zvíťazili. Duklu Trenčín zdolali 5:3 a Spišskú Novú Ves 4:1.
Banskej Bystrici patrí 9. priečka so ziskom 27 bodov. Banskobystričania taktiež prehrali tri z posledných piatich zápasov, v minulom kole podľahli doma Žiline 0:3. Predtým prehrali na ľade Popradu 1:2.
Slovan sa nachádza na 3. mieste, na konte má 36 bodov. Na vedúcu Žilinu stráca jeden bod, ale odohral o zápas viac. Belasí síce prehrali tri z uplynulých piatich duelov, no v posledných dvoch kolách zvíťazili. Duklu Trenčín zdolali 5:3 a Spišskú Novú Ves 4:1.
Banskej Bystrici patrí 9. priečka so ziskom 27 bodov. Banskobystričania taktiež prehrali tri z posledných piatich zápasov, v minulom kole podľahli doma Žiline 0:3. Predtým prehrali na ľade Popradu 1:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.